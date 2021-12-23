Намагався об’їхати припарковане авто: в смертельну ДТП на Одещині потрапили три вантажівки

Водії двох автомобілів загинули на місці.
На Одещині поблизу селища Доброслав сталося смертельне ДТП за участі трьох вантажівок. Водій однієї із них намагався об’їхати припарковане на узбіччі легкове авто і для цього виїхав на зустрічну смугу.
У поліції Одещини повідомляють, що в той час по зустрічній рухалася інша вантажівка МAN. Внаслідок лобового зіткнення обидва водії, яким було по 62 і 55 років, від отриманих травм загинули на місці. ДТП сталося ввечері 22 грудня.
При цьому позаду першої вантажівки рухалося ще одне вантажне авто DAF. Водій транспортного засобу не зміг уникнути зіткнення і також в’їхав в автомобіль. Внаслідок цього водій не постраждав.
"Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України", – зазначили у поліції.
Також правоохоронці звертають увагу водіїв, що зараз через аварію ускладнений рух на ділянці автошляху Одеса-Вознесенськ поблизу селища Доброслав.
Нагадаємо, неподалік Одеси у селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. 15 грудня о п’ятій годині ранку водій збив жінку на пішохідному переході і ще 20 метрів провіз її тіло на капоті.
Також раніше на Луганщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.
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