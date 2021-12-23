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Намагався об’їхати припарковане авто: в смертельну ДТП на Одещині потрапили три вантажівки

23 грудня 2021, 08:25

Водії двох автомобілів загинули на місці.

На Одещині на зустрічній смузі зіткнулися три вантажівки – двоє водіїв загинули / Фото Нацполіція, колаж Главред

На Одещині поблизу селища Доброслав сталося смертельне ДТП за участі трьох вантажівок. Водій однієї із них намагався об’їхати припарковане на узбіччі легкове авто і для цього виїхав на зустрічну смугу.

У поліції Одещини повідомляють, що в той час по зустрічній рухалася інша вантажівка МAN. Внаслідок лобового зіткнення обидва водії, яким було по 62 і 55 років, від отриманих травм загинули на місці. ДТП сталося ввечері 22 грудня.

При цьому позаду першої вантажівки рухалося ще одне вантажне авто DAF. Водій транспортного засобу не зміг уникнути зіткнення і також в’їхав в автомобіль. Внаслідок цього водій не постраждав.

"Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України", – зазначили у поліції.

Також правоохоронці звертають увагу водіїв, що зараз через аварію ускладнений рух на ділянці автошляху Одеса-Вознесенськ поблизу селища Доброслав.

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Нагадаємо, неподалік Одеси у селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. 15 грудня о п’ятій годині ранку водій збив жінку на пішохідному переході і ще 20 метрів провіз її тіло на капоті.

Також раніше на Луганщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.

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