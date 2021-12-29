На Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина

Дитина їхала на задньому сидінні і була без автоклісла.
У Харківській області легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.
Внаслідок аварії загинуло 6-місячне немовля, повідомляє поліція Харківщини.
Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від селища Іванівка Чугуївського району близько 12:00.
За попередніми даними, легкове авто рухалося у напрямку Харкова. За кермом була 42-річна жінка.
"Водійка не впоралась із керуванням, її автомобіль викинуло на зустрічну смугу, в результаті чого відбулось зіткнення із транспортним засобом "Газель", - зазначають у поліції.
Немовля загинуло на місці, а жінку забрали до харківської лікарні з травмами.
Ушкодження внслідок аварії отримала також вантажівка "MAN".
Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку, яка стояла неподалік від дороги. Її затисло між трамваєм і світлофором. Жінка загинула на місці.
Нагадаємо, на Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помирати. Чоловік навіть не зупинився, щоб допомогти потерпілій, а зник з місця аварії.
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