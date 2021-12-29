На Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина / Поліція Харківщини

У Харківській області легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

Внаслідок аварії загинуло 6-місячне немовля, повідомляє поліція Харківщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від селища Іванівка Чугуївського району близько 12:00.

За попередніми даними, легкове авто рухалося у напрямку Харкова. За кермом була 42-річна жінка.

"Водійка не впоралась із керуванням, її автомобіль викинуло на зустрічну смугу, в результаті чого відбулось зіткнення із транспортним засобом "Газель", - зазначають у поліції.

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Немовля загинуло на місці, а жінку забрали до харківської лікарні з травмами.

Ушкодження внслідок аварії отримала також вантажівка "MAN".

Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку, яка стояла неподалік від дороги. Її затисло між трамваєм і світлофором. Жінка загинула на місці.

Нагадаємо, на Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помирати. Чоловік навіть не зупинився, щоб допомогти потерпілій, а зник з місця аварії.

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