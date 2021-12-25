На Дніпровщині сім'я потрапила у ДТП: загинули двоє дітей, третій - у важкому стані

Смертельна ДТП сталася ввечері 24 грудня / Фото Інформатор

У п'ятницю, 24 грудня, у Криничанському районі Дніпровської області сталася смертельна ДТП - зіткнулися автомобілі Audi та Mercedes. Внаслідок аварії загинули двоє дітей.

Як повідомляє Інформатор з посиланням на джерела в поліції, ДТП сталася поблизу села Миколаївка о 20:00. За даними видання, автомобіль Audi A6, в якому їхала багатодітна сім'я, виїхав на зустрічну смугу та врізався в Mercedes Sprinter.

На місці аварії загинув 12-річний хлопчик та його однорічний брат. Також в аварії постраждала мати дітей і 8-річна дитина - малюк у важкому стані.

Причини аварії встановлює поліція.

Як повідомляв Главред, 4 грудня в Ніжині сталася смертельна ДТП. Під колесами сміттєвоза на очах у матері загинула 6-річна Вероніка Опришко.

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Водій переїхав дівчинку задніми колесами, а коли мати оббігла навколо машини - зупинився. Дитина вже була під передніми колесами сміттєвоза.

У селі Куликівка на Чернігівщині завідувач хірургічним відділенням місцевої лікарні збив людину і залишив без допомоги. Водія автомобіля поліцейським вдалося знайти оперативно, всього протягом години.

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