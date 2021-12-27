Тіло з авто довелося діставати рятувальникам: під Києвом у жахливій ДТП загинув 14-річний підліток

Тіло загиблого підлітка довелося вирізати з авто рятувальникам / Фото Поліція Київщини, колаж Главред

Під Києвом у Білоцерківському районі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався у дерево. ДТП сталася ввечері 26 грудня.

Після аварії водій сам зателефонував правоохоронцям, повідомляє поліція Київської області.

На момент ДТП в авто на пасажирському сидінні перебував 14-річний племінник водія. Він загинув на місці від отриманих травм.

Водія автомобіля і тіло загиблого підлітка довелося діставати рятувальникам за допомогою спеціальної техніки, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"По прибуттю рятувальниками встановлено, що в легковому автомобілі "ВАЗ" знаходиться зажаті дорослий чоловік та дитина", – зазначили в ДСНС.

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14-річний підліток загинув на місці/ Поліція Київщини

34-річного водія госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Правоохоронці проводять розслідування у цій справі.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у Васильківському районі перекинувся мікроавтобус, яким добиралися на змагання діти-спортсмени. У салоні на момент ДТП перебували 20 дітей 9-10 років і п’ятеро дорослих. Внаслідок аварії постраждав тренер – у нього була травма голови.

Нагадаємо, неподалік Одеси у селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. 15 грудня о п’ятій годині ранку водій збив жінку на пішохідному переході і ще 20 метрів провіз її тіло на капоті.

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