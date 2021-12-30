На Буковині п'яний митник вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП: він досі на волі

Вадим Недуга неодноразово сідав п'яним за кермо. У 2016 році з цієї причини загинув його друг-спортсмен, який був пасажиром п'яного митника.
У серпні 2021 року в Чернівецькій області сталася резонансна ДТП, в якій загинула 21-річна Діана Чинчик. Через чотири місяці після аварії п'яному водієві, який втік з місця ДТП, так і не оголосили про підозру. Співробітник Державної митної служби Вадим Недуга досі на волі - тиждень тому його затримали в одному з розважальних закладів, але потім відпустили.
Рано вранці 16 серпня 2021 року на трасі Житомир-Чернівці в районі села Припруття Чернівецької області водій автомобіля Opel Insignia Вадим Недуга зіткнувся з Audi, в якому їхала молода пара – Олександр Пелепко і Діана Чинчик. Хлопець отримав струс головного мозку та забої, а його наречена - важкі травми, її затиснуло в понівеченому авто. Згодом дівчина померла, передає Obozrevatel.
Свідки кажуть, що винуватець ДТП був п'яний. Замість того, щоби викликати швидку, він втік з місця аварії.
У буковинській митниці повідомили, що Недуга зараз перебуває на лікарняному. Але тиждень тому 28-річного чоловіка помітили в одному з розважальних закладів його рідного міста Новоселиці. Місцеві жителі викликали поліцію, правоохоронці приїхали, відвезли втікача, але потім відпустили. Виявилося, що затримувати його не було підстав, оскільки він не переьуває у розшуку.
У територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у м. Хмельницький пояснили це тим, що досі тривають експертизи, їхній результат стане відомий приблизно за два-три тижні - тоді й будуть ухвалювати процесуальні рішення. Поки що ніхто не затриманий і нікому не оголошено про підозру.
Батько загиблої дівчини Віктор Чинчик вважає, що справу затягують.
До слова, ця смертельна ДТП - не перша у Вадима Недуги. У квітні 2016 року через п'яне водіння митника загинув його друг - волейболіст і тренер Михайло Сенюшко.
Спортсмен перебував на пасажирському сидінні Peugeot, за кермом - п'яний Недуга. Авто виїхало на великій швидкості на смугу зустрічного руху, де зачепило "дев'ятку" і залетіло під "КамАЗ". Михайло загинув на місці.
Новоселицький районний суд Чернівецької області вирішив не карати суворо винуватця аварії. Суддя Сергій Павлинчук призначив йому умовний термін на півтора року. У 2018 році Недугу знову зупиняли п'яним за кермом і без документів.
Як повідомляв Главред, у Києві на Березняках п'яний водій за кермом Ford Fusion скоїв жахливу ДТП - він не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і протаранив паркан. Його пасажирка, яка знаходилася в салоні, отримала дуже серйозні травми та померла в кареті "швидкої".
Чоловік 21-річної пасажирки втік після ДТП, залишивши травмовану дружину на асфальті. Чоловік, як і його брат - водій легковика Ford Fusion, був у стані алкогольного сп'яніння.
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