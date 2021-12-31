Напередодні Нового року в київському метро спалахнула бійка

Бійка в метро / misionesonline.net/

31 грудня 2021 року в Києві не обійшлося без інцидентів. Буквально за кілька годин до Нового року в столичному метро трапилася бійка.

Конфлікт з кулаками стався прямо у вагоні поїзда.

Як повідомляє журналіст Олександр Рудоманов у Facebook, нетверезі люди, погано трималися на ногах, пройшли через турнікети метро. Все це проігнорувала контролер. Вона не викликала ні поліцію, ні воєнізовану охорону.

У підсумку, п'яна компанія потрапила у вагон, і через дві станції почала битися між собою.

Заспокоювали неадекватів пасажири.

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В результаті у вагоні залишилися дві людини.

Нагадаємо, напередодні Нового року, 31 грудня, у Рівному спалахнув вогнем тролейбус сповнений пасажирів. Для ліквідації пожежі в транспортному засобі були викликані рятувальники.

Також напередодні Нового року в Берегові Закарпатської області у житловому будинку виявили тіло 17-річної дівчини.

За попередніми даними поліції, вона померла через отруєння чадним газом.

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