Напередодні Нового року в київському метро спалахнула бійка

Розбірки відбулися між п'яною компанією.
31 грудня 2021 року в Києві не обійшлося без інцидентів. Буквально за кілька годин до Нового року в столичному метро трапилася бійка.
Конфлікт з кулаками стався прямо у вагоні поїзда.
Як повідомляє журналіст Олександр Рудоманов у Facebook, нетверезі люди, погано трималися на ногах, пройшли через турнікети метро. Все це проігнорувала контролер. Вона не викликала ні поліцію, ні воєнізовану охорону.
У підсумку, п'яна компанія потрапила у вагон, і через дві станції почала битися між собою.
Заспокоювали неадекватів пасажири.
В результаті у вагоні залишилися дві людини.
Нагадаємо, напередодні Нового року, 31 грудня, у Рівному спалахнув вогнем тролейбус сповнений пасажирів. Для ліквідації пожежі в транспортному засобі були викликані рятувальники.
Також напередодні Нового року в Берегові Закарпатської області у житловому будинку виявили тіло 17-річної дівчини.
За попередніми даними поліції, вона померла через отруєння чадним газом.
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