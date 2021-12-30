На Львівщині сталися одразу дві ДТП з маршрутками – п’ятеро людей в лікарні

На Львівщині у Червонограді неповнолітній водій протаранив маршрутку / Фото: поліція Львівщини, колаж Главред

У Червонограді на Львівщині неповнолітній водій легковика протаранив автобус із пасажирами. ДТП сталася ввечері напередодні, 29 грудня.

За кермом легкового авто був 17-річний місцевий житель, повідомляє поліція Львівщини.

Хлопець не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус. У поліції зазначають, що неповнолітній ніколи не отримував водійського посвідчення.

"Внаслідок ДТП водій "БМВ" та 41-річна пасажирка автобуса, місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу", – зазначають у поліції.

Слідчі уже відкрили кримінальне провадження за фактом аварії. Якщо вину водія доведуть, йому може загрожувати до 3 років обмеження волі.

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Ще одне ДТП з маршруткою на Львівщині сталося близько 9 години ранку сьогодні, 30 грудня, поблизу села Лішня. Там зіткнулися рейсовий автобус та автомобіль "Део Ланос".

Внаслідок аварії з різними травмами госпіталізували трьох людей – 19-річного водія легковика і двох пасажирів маршрутки віком 17 та 80 років.

Нагадаємо, у Дніпрі вчора, 29 грудня, на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку , яка стояла неподалік від дороги. Її затисло між трамваєм і світлофором. Жінка через отримані травми загинула на місці.

Також на Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина. Легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Дитина у цей час їхала на задньому сидінні і була без автокрісла.

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