Українське 'Пекло' вийшло на полювання: ЗМІ дізналися результат удару ракети-дрона

Ракета-дрон має дальність до 700 км і швидкість до 700 км/год, точність удару підтверджена знищенням обʼєктів.

https://glavred.net/war/ukrainskoe-peklo-vyshlo-na-ohotu-smi-uznali-rezultat-udara-rakety-drona-10676660.html Посилання скопійоване

Ракета-дрон "Пекло" показала себе на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

Ракета-дрон "Пекло" отримала своє перше підтверджене застосування

Ураження цілей зафіксовано під окупованим Луганськом

Ракета-дрон знищила переправу через річку Айдар і насосну станцію

Українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом. Про це повідомили в Defense Express.

Примітно, що відео зняли самі російські окупанти. На ньому зафіксовано ураження цілі під окупованим Луганськом.

відео дня

Ідентифікацію ракети провів один з українських профільних Telegram-каналів. Ключовими ознаками стали уламок із малогабаритним реактивним двигуном та характерне V-подібне хвостове оперення — саме ці деталі дозволили точно встановити, що йдеться про "Пекло".

За даними видання, дрони "Пекло" знищили переправу через річку Айдар на півночі Луганщини та розташовану поруч насосну станцію. Росіяни, ймовірно, помилково прийняли ці ракети-дрони за Ан-196 "Лютий", однак насправді це були саме "Пекло".

Ракету-дрон "Пекло" було офіційно презентовано на початку грудня 2024 року. За заявленими характеристиками, він здатен долати до 700 км і розганятися до 700 км/год. Дані про масу бойової частини не розкривалися.

"Водночас ступінь ураження будівлі прямо говорить, що вона достатня для таких цілей. А згадка про ураження й переправи прямо говорить про відповідну точність", - зазначили у виданні.

Дивіться відео із українською ракетою-дроном:

Ракета-дрон "Пекло" / Фото: скріншот

З моменту першої презентації у грудні 2024 року українська сторона повідомляла про бойове використання "Пекла", але доказів не надавала. Наразі застосування цих ракет-дронів стало більш масовим, що і дозволило отримати перші фото- та відеопідтвердження.

"Річ у тому, що для появи такого підтвердження має одночасно зійтись цілий ряд факторів - сам результативний удар, наявність доволі великого уламка, який дозволить провести ідентифікацію, наявність самого відео, яке буде активно поширено та помічено і зрештою потрапить в український інфопростір. І такий збіг, на практиці, зазвичай є результатом кількості" - пояснили у Defense Express.

Ракета-дрон "Пекло" / Інфографіка: Главред

Ракета-дрон "Пекло" - що відомо

Нагадаємо, 6 грудня 2024 року ЗСУ отримали кілька десятків ракет-дронів "Пекло". Військовий експерт Роман Світан повідомив, що ці ракети мають дальність 700 км і швидкість 700 км/год, тому можуть досягати Московської області, аеродромів стратегічної авіації в Енгельсі, позицій Північного Кавказу, Ростовської та Краснодарського краю, а також Новоросійська.

Сили оборони України отримали першу партію українських дронів-ракет "Пекло", які здатні знищувати склади, техніку та позиції росіян, зокрема й на території РФ. Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що "Пекло" — це не просто дрон, а повноцінна ракета з бойовою частиною приблизно 30 кг і високою швидкістю.

Як повідомляв Главред, у грудні 2024 року в Україні почалося серійне виробництво крилатої ракети "Пекло". Ракета на 70% складається з українських компонентів, має інерційне та GPS-наведення.

Читайте також:

Що видомо про Defense Express? Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред