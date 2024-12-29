Війська РФ підійшли до траси Покровськ-Дніпро і намагаються обійти три міста - деталі

Диверсійно-розвідувальні групи окупантів уже заходять у Покровськ.

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У районі Покровська найважча ситуація, росіяни намагаються перерізати критичну трасу - депутат / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, DeepState

Що відбувається на Покровському напрямку:

На Покровському напрямку найважча ситуація

Ворог підійшов до траси Покровськ-Дніпро

Війська РФ намагаються обійти Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ

Окупанти агресора Росії фактично дісталися траси від Покровська до Дніпра. Дорога вважається критичною, оскільки використовується Силами оборони з метою забезпечення та гуманітарних місій на Донбасі. Ворог намагається обійти по колу Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що в районі Покровська фіксується найскладніша ситуація.

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"Зараз найскладніші бої і найгірша ситуація - у Покровську. Там ворог намагається перерізати трасу від Покровська до Дніпра. Фактично вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ уже заходять до самого Покровська. Перерізання саме траси від Покровська до Дніпра буде дуже сильним ударом по Силах оборони і гуманітарних місіях, які там працюють", - каже депутат.

Також він додав, що дорога від Покровська до Дніпра має серйозні пропускні можливості.

"Якщо окупантам вдасться перерізати цей шлях, то тоді нам доведеться постачати пальне, продовольство, медикаменти та інші критично необхідні речі якимись іншими шляхами. Та й насправді людей залишилося дуже багато в регіоні, зокрема в Краматорську, Дружківці та Слов'янську. Утім, люди розуміють, що в разі погіршення ситуації потрібно буде миттєво виїжджати, а це можна буде зробити лише Харківською трасою", - наголосив Микола Довбня.

Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в районі Покровська - новини за темою:

Як повідомляв Главред, представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов раніше заявив, що війська РФ намагаються прорватися до Покровська через лівий і правий фланги. Мета - охоплення міста.

На Покровськ наступає 90-та гвардійська танкова дивізія РФ - одна з найпотужніших частин російських окупантів, говорив боєць-доброволець Денис Христов. Чисельність дивізії - до 70 тисяч осіб.

РФ перекидає резерви під Покровськ, сказав Станіслав "Осман" Бунятов. Зокрема, ворог кидає резерви на південний захід від міста, щоб згодом обійти Покровськ із флангу і спробувати перерізати логістику української армії.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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