Розбиту бригаду зняли з фронту: ЗСУ розгромили 'еліту' морпіхів РФ – Forbes

Росіяни зазнають великих втрат через українські міни, безпілотники та артилерійські удари.

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ЗСУ знищують підрозділи РФ на Курщині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

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РФ змушена відводити з фронту 810-ту бригаду морської піхоти

810-та бригада зазнала краху під час невдалого наступу на Погребки

У Курській області армія РФ змушена відводити з фронту 810-ту бригаду морської піхоти для відновлення, яка чотири місяці протистояла українському наступу.

Бригаду РФ чисельністю 2,5 тисячі осіб виводять у село Плєхове, розташоване неподалік від лінії фронту, звідки раніше вийшли Сили оборони України, йдеться в матеріалі видання Forbes.

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Російських морпіхів на ротації готують до нових боїв, однак це лише тимчасовий захід. Уточнюється, що Плехове перебуває в зоні досяжності української артилерії.

Росіяни зазнають втрат через українські міни, безпілотники та артилерійські удари на західному краї Курського виступу. Автори пишуть, що 810 бригада РФ, постійно виснажена після невдалих штурмів. Це ж стосується і 155-ї морської піхотної бригади РФ, яка була знищена і відновлена багато разів.

Уточнюється, що нещодавно дві батальйонні групи 810-ї бригади зазнали краху під час невдалого наступу на Погребки. А за оцінками військових аналітиків, ці російські підрозділи практично знищені.

Крім того, під час різдвяного обстрілу штабу росіян у місті Льгов, могли бути знищені або поранені члени командного складу бригади, пишуть автори статті.

У матеріалі нагадується про те, що РФ має чисельну перевагу на цій ділянці фронту у співвідношенні 60 тисяч до 20 тисяч солдатів, проте росіянам вдалося захопити лише чверть території Курщини, зайнятої ЗСУ раніше.

Автори додають, що в Курській області РФ змушена використовувати підкріплення з Північної Кореї, зокрема 11-й армійський корпус. Однак за словами президента України Володимира Зеленського, чверть його особового складу вже втрачено за два тижні активних бойових дій.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українська армія відкинула росіян у Курській області. Російські окупанти мають просування біля низки населених пунктів Донецької області.

Раніше повідомлялося про те, що на Курському напрямку тривають бойові зіткнення із солдатами армії Північної Кореї, повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог іде на все, щоб північнокорейці не потрапили в полон, каже президент. РФ стягує резерви та готує новий штурм. Ворог активно атакує укріплення Сил оборони України відразу на декількох напрямках.

Як повідомляв Главред раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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