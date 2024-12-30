Серйозні цифри: Наєв сказав, на скільки років війни вистачить солдатів у Росії

Зараз командування РФ змушене знімати зі зберігання техніку, яка була на складах.

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Армія РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне із заяви генерала:

Мобілізаційного ресурсу РФ вистачить ще на 8-10 років війни

Російська армія наразі налічує понад 2 мільйони осіб

Проблеми із забезпеченням військовою технікою РФ відчує до 2026 року

Країна-агресор Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще 8-10 років, якщо враховувати той мобілізаційний ресурс, який вона має. Про це заявив екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, російська армія наразі налічує понад 2 мільйони осіб, з яких півтора мільйона — військовослужбовці.

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"Протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 тисяч — колишні ув'язнені. Резерв для швидкого поповнення втрат перебуває на рівні 40 тисяч осіб [щомісяця]", - наголосив він.

Наєв підкреслив, що 2024 року в російській армії було створено близько 15 полків контролю території та триває створення двох мотострілецьких дивізій.

Він вважає, що проблеми із забезпеченням російської армії військовою технікою, через її втрати в Україні, держава-агресорка відчує швидше, ніж із живою силою - до 2026 року.

"Командування РФ змушене знімати зі зберігання техніку, яка була на складах. У них було 12 000 танків і близько 10 000 бронемашин старого зразка. Сили оборони України активно знищують ворожу техніку, тому вони обмежують використання бронетанкових колон під час штурмів", - додав генерал.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес заявив, що економіка РФ стикається з великими труднощами. Після 2025 року Росії буде важко вести війну через серйозні економічні проблеми.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що війна в Україні може закінчитися у 2025 році. Сценаріїв два - оптимістичний та песимістичний.

Крім того, політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Путін, судячи з усього, нічого не збирається припиняти. Відповідно, він продовжить поводитися агресивно.

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Хто такий Сергій Наєв? Сергій Іванович Наєв (нар. 30 квітня 1970, Могилів-Подільський, Вінницька область) - український генерал-лейтенант. З березня 2018 до 6 травня 2019 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС України та начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - командувач Операцією об'єднаних сил. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України з 27 березня 2020 по 11 лютого 2024 року, пише Вікіпедія.

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