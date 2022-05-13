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Мінус 600 окупантів і 73 одиниці техніки за кілька днів: ЗСУ блискуче громлять армію РФ на Донбасі

13 травня 2022, 10:38

Біля селища Білогорівка на Луганщині росіяни намагалися переправитися через річку Сіверський Донець. Але в результаті потрапили під вогонь артилерії та авіації.

Білогорівка
Білогорівка стала "новою Чорнобаївкою" для окупантів на Луганщині / Фото УНІАН, twitter.com/Blue_Sauron

Захисники України блискуче знищують ворога на Сході країни, вдало використовуючи ті нечисленні природні перешкоди, які там є. За кілька днів країна-агресор втратила 73 одиниці бойової техніки та щонайменше одну батальйонну тактичну групу. А це означає, що з путінської армії "вибули" понад 600 чоловік особового складу.

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зокрема, біля селища Білогорівка в Луганській області за чотири дні росіяни втратили 73 одиниці бойової техніки: частина знищена, частина - захоплена українськими військовими.

Російські окупанти неодноразово намагалися переправитися через річку Сіверський Донець, побудувавши понтонну переправу, але щоразу потрапляли під вогонь ЗСУ.

"В одному бою, застосовуючи артилерію та штурмову авіацію, за допомогою розвідки – це блискуча робота", – сказав військовий експерт.

Мусієнко зазначив, що українці в черговий раз продемонстрували, наскільки ефективно Збройні Сили стримують російські війська.

"Це висококласна, блискуча робота", - додав він.

Як повідомляв Главред, раніше про "нову Чорнобаївку" розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, неподалік Білогорівки біля річки Сіверський Донець є закрут. У районі цього закруту вп'яте намагаються навести переправу російські війська - в одному і тому самому місці.

"Там фотографія показує 78 одиниць знищеної ворожої техніки. Але вони туди йдуть і йдуть. По них б'ють і б'ють, а вони йдуть і йдуть. І вони досі намагаються наступати і облаштовувати переправу на тому ж місці", — сказав Арестович.

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війна в Україні ЗСУ новини України Олександр Мусієнко Чорнобаївка
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