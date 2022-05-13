Боєць ЗСУ у Луганській області з ПЗРК Stinger збив ударний вертоліт Мі-24 армії РФ за 35 млн доларів

Вертоліт Мі-24 ВПС Росії / dshv.mil.gov.ua

Боєць Збройних сил України застосував переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger проти групи ударних російських вертольотів Мі-24. У підсумку було збито провідний вертоліт другої пари. Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляє ДШВ в Facebook, українські десантники продовжують стояти на сторожі оборони держави. У четвер, 12 травня, стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України продемонстрував свою майстерність. У Луганській області йому вдалося виявити групу з 4 вертольотів ворога. За допомогою ПЗРК Stinger він збив провідний вертоліт ударний вертоліт другої пари.

читайте такожВийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУПримітно, що український боєць збив ударний вертоліт Мі-24 – один з найдорожчих вертольотів у світі, його орієнтовна вартість – понад 35 мільйонів доларів. Один ПЗРК Stinger коштує менше 40 тисяч доларів.

Армія України розбиває військову техніку окупантів РФ

Раніше ЗСУ на південному напрямку розтрощили зенітно-ракетний комплекс ворога Тор, а також іншу військову техніку, серед якої РСЗВ Град, самохідні артилерійські установки, а також безпілотний літальний апарат Орлан-10. Окупанти збиралися перекинути ЗРК на острів Зміїний.

Окупаційні війська Росії на війні проти України втрачають і рідкісні види військової техніки. Зокрема, ЗСУ розбили російську важку бойову машину вогнеметників БМО-Т (об'єкт 564). Така техніка використовується для перевезення особового складу вогнеметного відділення військ.

У Харківській області під час боїв за Старий Салтів українські військові ударом з протитанкового гранатомета "Карл Густав" знищили новий російський танк Т-90М прорив. Розтрощили ворожу бойову машину військові 227-батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.

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