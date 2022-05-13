УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Боєць ЗСУ у Луганській області з ПЗРК Stinger збив ударний вертоліт Мі-24 армії РФ за 35 млн доларів

13 травня 2022, 10:07

Російський "Крокодил" було збито переносним зенітно-ракетним комплексом Stinger, вартість якого менше 40 тисяч доларів.

Вертоліт Мі-24 РФ
Вертоліт Мі-24 ВПС Росії / dshv.mil.gov.ua

Боєць Збройних сил України застосував переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger проти групи ударних російських вертольотів Мі-24. У підсумку було збито провідний вертоліт другої пари. Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляє ДШВ в Facebook, українські десантники продовжують стояти на сторожі оборони держави. У четвер, 12 травня, стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України продемонстрував свою майстерність. У Луганській області йому вдалося виявити групу з 4 вертольотів ворога. За допомогою ПЗРК Stinger він збив провідний вертоліт ударний вертоліт другої пари.

false

читайте такожВийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУПримітно, що український боєць збив ударний вертоліт Мі-24 – один з найдорожчих вертольотів у світі, його орієнтовна вартість – понад 35 мільйонів доларів. Один ПЗРК Stinger коштує менше 40 тисяч доларів.

Армія України розбиває військову техніку окупантів РФ

Раніше ЗСУ на південному напрямку розтрощили зенітно-ракетний комплекс ворога Тор, а також іншу військову техніку, серед якої РСЗВ Град, самохідні артилерійські установки, а також безпілотний літальний апарат Орлан-10. Окупанти збиралися перекинути ЗРК на острів Зміїний.

Окупаційні війська Росії на війні проти України втрачають і рідкісні види військової техніки. Зокрема, ЗСУ розбили російську важку бойову машину вогнеметників БМО-Т (об'єкт 564). Така техніка використовується для перевезення особового складу вогнеметного відділення військ.

У Харківській області під час боїв за Старий Салтів українські військові ударом з протитанкового гранатомета "Карл Густав" знищили новий російський танк Т-90М прорив. Розтрощили ворожу бойову машину військові 227-батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.

Дивіться відео ТСН - Росія обстрілює позиції ЗСУ у Донецькій області артилерією, танками, вертольотами і ракетами

Главред рекомендує:

viber
ЗСУ Ми-24 вертолеты ПЗРК війська Росії Десантно-штурмові війська
Реклама
Популярне
Гороскоп на червень 2022 для всіх знаків зодіаку: Терезам - несподівані гроші, Стрільцям - заздрістьГороскоп на червень 2022 для всіх знаків зодіаку: Терезам - несподівані гроші, Стрільцям - заздрість З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рікЗ 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиціяГороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиція "Ваші тут тільки шмарклі під носом": у мережі накинулися на нетверезу путіністку Симоньян"Ваші тут тільки шмарклі під носом": у мережі накинулися на нетверезу путіністку Симоньян "Втягнуть третю країну у війну": астролог розповіла, коли Україна підпише мирний договір з РФ"Втягнуть третю країну у війну": астролог розповіла, коли Україна підпише мирний договір з РФ
Підтримайте Главред

Останні новини

10:33

Укравтодор скоротить терміни проектування доріг і перейде на європейську систему ціноутворення

10:32

В Ірпені збудують житловий комплекс на 1000 квартир для людей, які втратили дім – ОП

10:07

Боєць ЗСУ у Луганській області з ПЗРК Stinger збив ударний вертоліт Мі-24 армії РФ за 35 млн доларівВідео

09:48

Погода в Україні буде не літньою: синоптик дав прогноз погоди на червень 2022

09:46

Запроданку Повалій відправляють до психіатра після танців у Кремлі

Реклама
09:29

ЗСУ б'ють окупантів їх же технікою - Укроборонпромом відновив трофеїв на 1,5 мільярда гривень

09:18

Путін ростить собі заміну: чим небезпечні нападки РФ на Фінляндію і НАТОПогляд

09:09

"Був упевнений, що ми не виживемо": Арестович розповів про бої біля ОП в перші дні вторгнення РФ

08:41

Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиція

08:38

70 "двохсотих" і мінус запас ракет для "Смерчів": ЗСУ скинули ракету на голови окупантамВідео

08:32

Терорист Гіркін влаштував істерику Путіну: "Покажіть голову того, хто провалив бліцкриг"Відео

08:02

Багато загиблих і поранених: російських моряків відправляють воювати на суші

08:00

Жданов спрогнозував терміни активної фази війни та назвав найскладнішу територію для деокупації

07:21

"Нова Чорнобаївка" на Луганщині: окупанти втратили понад 70 одиниць технікиВідео

06:43

"Ідіотизм командування РФ": Арестович пояснив, чому складно прогнозувати терміни завершення війниВідео

06:26

Чому Росія не змириться з поразкою від УкраїниПогляд

06:10

Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиВідео

06:00

У Раді вигадали, яким чином карати за незаконне носіння військової форми

05:30

Що посадити поруч з огірками, щоб урожай був величезним: названо найкращі культуриВідео

04:43

Як саме росіяни готують і женуть на війну з Україною "гарматне м'ясо" - відповідь експерта

Реклама
04:24

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко у військовій амуніції показав фото з окопу

04:20

Як правильно нарізати картоплю соломкою і приготувати фрі вдома: секрети для досвідчених господинь

04:04

"Та йдіть ви. Хочу - вибираю, хочу - не вибираю": Шнуров розповів, чому мовчить про війну в Україні

03:33

Десь "грають в шахи", десь бомблять: в МОУ пояснили, як армія РФ змінила тактику від початку війни

03:30

Alekseev жорстко "проїхався" по Таїсії Повалій після її виступу в Кремлі на 9 травня

03:05

Жіночі джинси 2022: шість моделей, без яких літо буде важко уявити

02:30

Перемога не за горами? З'явився несподіваний прогноз щодо результату війни з РФВідео

02:00

Над Україною згущуються хмари: майже всю країну накриють проливні дощіВідео

01:30

"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилко

01:30

Путін копіює Гітлера: історик розповів про схожість нацизму і рашизму

01:14

Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 травня: Овнам - кредити, Скорпіонам - сумнівний заробіток

01:05

"Лакшері життя за татові гроші": дочка Фукса гуляє з "Міс Росія" в Дубаї

00:51

Прикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:26

Чому Путін не оголошує загальну мобілізацію: в розвідці назвали причини

00:15

Євробачення-2022: підсумки другого півфіналу - хто пройшов у фіналВідео

00:10

Євробачення 2022: стали відомі всі учасники фіналу і конкуренти УкраїниВідео

12 травня, четвер
23:59

У Харківській області буряти влаштували "нову Бучу"Відео

23:48

Співачка з РФ, якій заборонено в'їзд в Україну заявила, що все одно співатиме українські пісні

23:38

У Маріуполі рашисти знімають сюжети про те, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР"Відео

23:12

"У Путіна урвався терпець - добра ознака": експерт пояснив ситуацію

Реклама
22:54

У Миколаєві пролунали потужні вибухи: перші подробиціВідео

22:54

У Києві в деяких районах немає світла: що сталося та кому саме не пощастилоВідео

22:45

Лоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася Росія

22:42

Милованов пояснив, чому Україні потрібно 5-8 мільярдів доларів допомоги на місяць

22:36

Учасники Євробачення-2022 потужно переспівали хіт Stefania групи Kalush OrchestraВідео

22:23

Кулеба різко відреагував на відправку Росією вкраденого зерна до Сирії

22:06

Євробачення 2022: онлайн-трансляція другого півфіналуВідео

22:03

У Росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу до НАТОВідео

21:56

"Відберемо підземні сховища": Путіну поставили "газовий ультиматум"Відео

21:38

Астролог назвала дату, коли Україна оголосить про перемогу у війніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти