Терорист Гіркін влаштував істерику Путіну: "Покажіть голову того, хто провалив бліцкриг"

Гіркін звернувся до Путіна через провал бліцкригу в Україні / Фото УНІАН, соцмережі

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) звернувся до російського диктатора Володимира Путіна через провал армії РФ на війні з Україною.

Гіркін вимагає від господаря Кремля показати голову того, через кого Росія зазнала краху. Відеозвернення ексбойовика "ДНР" з'явилося у Мережі.

"Блискавична війна", за словами Гіркіна, не вийшла тому, що Путіну давали неправдиві дані про реальний стан справ і настрої жителів України.

"Покажіть голову того, хто дав вам абсолютно неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, завдяки якій ви [втратили] (нецензур.) золоті дні, коли міг бути здійснений бліцкриг. Його ви не зробили саме тому, що у вас помилкове уявлення про оперативну обстановку в Україні. Голову покажіть! Одну хоча б", - сказав терорист.

Гіркін додав, що якщо Росія не займеться кадрами, то програє війну. Він припустив, що декого з керівництва країни така ситуація влаштує.

Терорист звинуватив російського міністра оборони Сергія Шойгу в злочинній недбалості.

"У зраді у мене немає можливості звинуватити, але я б у ній запідозрив", – сказав він.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" в керівництві Генерального штабу. За його словами, Валерій Герасимов де-факто вже відсторонений від своїх обов'язків, однак юридично ще обіймає свою посаду.

Також в Росії відсторонили командувача "елітною" першою танковою армією, яка воювала на півночі та поблизу Ізюма в Харківській області.

Як повідомляв Главред, раніше колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що найближчим часом ЗСУ вийдуть на кордон з РФ, де і будуть проходити бойові дії.

"Цікаво, наскільки далеко (і наскільки швидко) розшириться на схід "зона СВО" до третього етапу? Боюся уявити...", - сказав він.

Терорист нагадав, що кілька тижнів тому він писав, що саме час створювати в Курській і Бєлгородській області місцеве ополчення.

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