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ЗСУ б'ють окупантів їх же технікою - Укроборонпромом відновив трофеїв на 1,5 мільярда гривень

13 травня 2022, 09:29

Трофейні танки та інша техніка успішно накриває вогнем своїх творців.

Російська техніка
Укроборонпромом відновив трофеїв на 1,5 мільярда гривень / скріншот з відео

ЗСУ змогли захопити чимало російської військової техніки. Ворожі танки, САУ та інші машини вже вдалося відновити і вони допомагають у боротьбі проти окупантів.

Загальна вартість всієї захопленої техніки ворога становить 1,5 мільярда гривень, повідомили в Укроборонпромі.

Фінансові втрати окупантів на території України продовжують зростати з кожним днем. Однак і у нашого оборонного комплексу збиток становить не менше 100 мільярдів гривень. Тому втрати України компенсуються навіть ворожою технікою.

"Станом на сьогоднішній день трофейна техніка сумарною вартістю 1,5 мільярда гривень успішно накриває вогнем своїх творців. При цьому йдеться тільки про техніку, яку Укроборонпром відновлював", - розповіли в концерні.

читайте такожУкраїнські захисники захопили Елітний трофей-новітню модифікацію ЗРК Тор окупантівНагадаємо, сили спеціальних операцій Збройних сил України отримали кілька одиниць бойової техніки окупантів Росії. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс Бук та бойовий пункт управління комплексу Бук М1. Військову техніку передали українським силам протиповітряної оборони.

Також ми повідомляли, що українські військові, захопивши чергові позиції російських агресорів, виявили в одному з окопів вкрадену пральну машину.

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