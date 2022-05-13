70 "двохсотих" і мінус запас ракет для "Смерчів": ЗСУ скинули ракету на голови окупантам

Успішне враження цілі наші захисники зняли на відео.
Збройні Сили України знищили склад бойової техніки РФ, розташований окупантами в селі Велика Олександрівка Харківської області.
Ракета, що знищила запас снарядів для російських "Смерчів", була скинута з бойового безпілотника, повідомили на Telegram-каналі ВСУ.
Українські захисники відзначили, що крім дорогої техніки і великого запасу ракет вдалося ліквідувати близько 70 особового складу рашистів.
Раніше українські військові знищили базу Збройних сил Росії з арсеналом ракет застосовуючи вітчизняний ударно-розвідувальний безпілотник.
Також повідомлялося, що в Харківській області українські військові провели успішну операцію зі знищення ворога, відвернувши його увагу хитрим маневром. Щоб одні підрозділи могли успішно піти в контрнаступ, кілька інших відволікали на себе увагу, імітуючи наступ зі свого боку.
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