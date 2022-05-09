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Мінус 250 окупантів і 13 танків за день: на східному напрямку ЗСУ сильно прорідили ряди ворога

9 травня 2022, 22:48

Також лише за один день росіяни втратили на Сході України 10 БМП, бронетранспортер і 6 важких артилерійських тягачів.

На східному напрямку ЗСУ сильно прорідили ряди ворога/ Фото ілюстративне, УНІАН

Упродовж понеділка, 9 травня, російські загарбники здійснили 8 атак на позиції українських військових на східному напрямку. Захисники України гаряче відповіли ворогам і значно прорідили їхні ряди, "задвохсотивши" приблизно 250 окупантів.

Про втрати загарбників за добу розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" у вечірньому зведенні, яке оприлюднили у Facebook. Війська ворога втратили не лише значну частину живої сили, а й багато техніки.

За день бійці ЗСУ знищили:

  • 13 танків,
  • 10 бойових машин піхоти,
  • 1 бронетранспортер,
  • 6 важких артилерійських тягачів,
  • 1 самохідну артилерійську установку,
  • 2 міномети,
  • 1 безпілотник.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого станом на 9 травня російська армія уже втратила понад 25 650 осіб особового складу. Також, за даними Генштабу Міноборони України, росіяни втратили близько 1145 танків, 2764 бойових броньованих машин, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 12 кораблів та катерів і ще багато техніки.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Раніше у Пентагоні заявили, що російські військові відмовляються виконувати накази і йти у новий наступ проти українських воїнів на Донбасі. Випадки невиконання наказу про наступ уже були зафіксовані навіть на рівні командування батальйонів.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи, у 2022-2023 роках.

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