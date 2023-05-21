'Там же склади були': під окупованим Донецьком у небо 'злетіло' багато російських снарядів

Великий російський склад з боєприпасами підірвали у місті Моспине Донецької області.

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Під Донецьком вибухнув великий склад з російськими боєприпасами / Колаж: Головред, фото: скріншот з відео, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Поблизу окупованого Донецька пролунали потужні вибухи. Там "злетів" у повітря великий склад російських боєприпасів. Відео вже розлетілось у Мережі.

Виявилось, що 21 травня було підірвано склад боєприпасів, який розміщувався у населеному пункті Моспине Донецької області.

Відео зняли самі ж російські окупанти, які проїжджали повз місця "бавовни".

відео дня

"Там же склади були, боєкомплект", - сказав один з окупантів.

На відео видно, як високо підіймається стовп вогню та диму, а снаряди детонують.

Дивіться відео з моментом вибуху у Моспиному Донецької області:

Поблизу Донецька підірвали склад російських боєприпасів / фото: скріншот

"Оперативний ЗСУ" повідомляє, що від позицій українських військових до Моспиного понад 50 кілометрів. Раніше зовсім поруч було знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", яким окупанти прикривали аеродром.

Під Донецьком вибухнув великий склад з російськими боєприпасами / фото: Telegram

"Бавовна" в окупованому Луганську

Вибух великої сили пролунав 12 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську. Місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує за звуком ракету.

За даними окупаційної "влади" "ЛНР", приліт по Луганську припав в район підприємства "Поліпак", розташованого на території колишнього заводу №100.

Вранці 13 травня в Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму. За даними пропагандистів RT, "приліт" припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

15 травня стався вибух у перукарні. Стало відомо, що внаслідок цього вибуху серйозно постраждав "міністр внутрішніх справ" так званої "ЛНР" і зрадник України Ігор Корнет.

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