Вибухи прогриміли в окупованих Луганську та Токмаку: подробиці потужної "бавовни"

Удар міг бути завданий по території колишнього авіаційного училища штурманів.

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У Луганську "бавовна" / скріншот

Потужні вибухи в понеділок вранці, 15 травня, прогриміли в окупованому Росією Луганську, а також у захопленому Токмаку Запорізької області.

В Telegram-каналах вже опубліковані наслідки "бавовни" в містах, контрольованих окупантами РФ.

Що відомо про вибухи в Луганську

За даними очевидців, вибухи прогриміли вранці в понеділок в районі місцевого автовокзалу.

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Місцеві жителі також публікують кадри з наслідками "бавовни" - видно дим після вибухів у Луганську.

За деякими даними удар міг бути завданий по території колишнього авіаційного училища штурманів.

Дивіться відео - у Луганську прогриміли потужні вибухи:

"Бавовна" в Луганську / скріншот

Потужна "бавовна" в Токмаку

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, понеділок в окупантів Токмака Запорізької області починається "тривожно".

"У поки окупованому місті серія вибухів. А як тиждень почали, так її і проведуть. Уточнюємо деталі, де вибухає", - написав він у Telegram.

Як уточнив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вибухи вранці прогриміли і в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

"У Токмаку Запорізької області зараз справжній добрий ранок від ЗСУ" - написав він.

Дивіться відео - ранкова "бавовна" в Токмаку:

У Токмаку прогриміли вибухи / скріншот

Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

Приліт припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

Як стверджують російські пропагандисти, внаслідок вибуху ймовірно є знищені та поранені окупанти.

Нагадаємо, вибух великої сили прогримів у тимчасово окупованому Росією Луганську.

При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету.

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