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Вибухом знесло цілу будівлю: над Луганськом величезний стовп диму після потужної "бавовни"

Олексій Тесля
12 мая 2023, 20:02 обновлено 12 мая, 20:24
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Перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету, кажуть очевидці.
Луганськ
У Луганську прогриміли потужні вибухи / скріншот

Вибух великої сили прогримів у п'ятницю, 12 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську.

В Telegram-каналах викладають фото і відео "бавовни".

При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету.

видео дня

Крім того, після вибухів над Луганськом піднялися густі клуби чорного диму.

Подробиці потужної "бавовни" в Луганську

За даними окупаційної "влади" "ЛНР", приліт по Луганську припав в район підприємства "Поліпак", розташованого на території колишнього заводу №100.

За останньою інформацією, горить "Машинобудівний завод 100". Він спеціалізується на обладнанні для підприємств електронного машинобудування.

За іншими даними приліт міг бути по нафтосховищу, з чим пов'язаний густий стовп чорного диму на місці вибухів.

При цьому в Мережі публікуються кадри з Луганська на яких видно практично повністю зруйновану будівлю на місці вибуху.

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Місце "прильоту" в Луганську / скріншот

Дивіться відео про потужну "бавовну" в Луганську:

Screenshot
"Бавовна" в Луганську / скріншот

Нагадаємо, раніше безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що в Севастополі. Виникла пожежа, площа якої майже 1000 кв. м.

У Севастополі горіла нафтобаза в результаті попадання безпілотного літального апарату. "Севастополь. Підготовка до курортного сезону. Доброго ранку", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

У свою чергу представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в Севастополі. Там, за його словами, було зафіксовано попадання безпілотника. Площа пожежі близько 1000 кв.м, пожежі присвоєно 4 клас.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

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Вибухом знесло цілу будівлю: над Луганськом величезний стовп диму після потужної "бавовни"

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