Вибухом знесло цілу будівлю: над Луганськом величезний стовп диму після потужної "бавовни"

Перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету, кажуть очевидці.

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У Луганську прогриміли потужні вибухи / скріншот

Вибух великої сили прогримів у п'ятницю, 12 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську.

В Telegram-каналах викладають фото і відео "бавовни".

При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету.

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Крім того, після вибухів над Луганськом піднялися густі клуби чорного диму.

Подробиці потужної "бавовни" в Луганську

За даними окупаційної "влади" "ЛНР", приліт по Луганську припав в район підприємства "Поліпак", розташованого на території колишнього заводу №100.

За останньою інформацією, горить "Машинобудівний завод 100". Він спеціалізується на обладнанні для підприємств електронного машинобудування.

За іншими даними приліт міг бути по нафтосховищу, з чим пов'язаний густий стовп чорного диму на місці вибухів.

При цьому в Мережі публікуються кадри з Луганська на яких видно практично повністю зруйновану будівлю на місці вибуху.

Місце "прильоту" в Луганську / скріншот

Дивіться відео про потужну "бавовну" в Луганську:

"Бавовна" в Луганську / скріншот

Нагадаємо, раніше безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що в Севастополі. Виникла пожежа, площа якої майже 1000 кв. м.

У Севастополі горіла нафтобаза в результаті попадання безпілотного літального апарату. "Севастополь. Підготовка до курортного сезону. Доброго ранку", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

У свою чергу представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в Севастополі. Там, за його словами, було зафіксовано попадання безпілотника. Площа пожежі близько 1000 кв.м, пожежі присвоєно 4 клас.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

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