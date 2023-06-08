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"Святіше Папи Римського": російський генерал нахабно пригрозив підривом Київської ГЕС

Ангеліна Підвисоцька
8 червня 2023, 21:35 оновлено 8 червня, 22:03
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Російського генерала Євгена Бужинського дратує, що українці "живуть мирним життям".
Каховська ГЕС, Київська ГЕС, Євген Бужинський
Російський генерал погрожує підривом Київської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія, росЗМІ

Після того як окупанти безжально підірвали Каховську ГЕС, чим вбили багатьох людей і тварин, російський генерал Євген Бужинський помріяв про підрив Київської ГЕС. Його дратує, що українці "живуть мирним життям". Про це він особисто заявив в ефірі пропагандистського каналу. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він захотів вдарити по Київській ГЕС, "щоб просто показати". Окупантський генерал цинічно стверджує, що РФ повинна нібито помститися за Шебекіно.

"Якщо вже справа дійшла до знищення ГЕС, то можливо варто придивитися до початку цього каскаду - Київської ГЕС. Там прекрасне водосховище, трохи вище Києва, 4 кілометрів кубічних води. Я б подумав про це. Вдарити, щоб просто показати. Треба відповідати за Шебекіно", - нахабно сказав генерал.

Він прирівняв окупантів до Папи Римського.

"Треба йти в Харківську область, тому що вони там живуть мирним життям: поставили артилерію і знущаються над нашими прикордонними містами. Просто знищують. А чому ми повинні бути святішими за Папу Римського", - заявив кровожерливий Бужинський.

Дивіться відео зі скандальною заявою російського генерала:

Ситуація в Херсонській області

Країна-агресорка Російська Федерація 6 червня вночі здійснила підрив Каховської гідроелектростанції. За даними військової розвідки Міноборони України, вибух стався о 2:30 ночі. ГЕС повністю зруйнована.

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра сталася екологічна катастрофа - вода зі водосховища стала затоплювати населені пункти. Почалася евакуація. У Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про прибуття води до житлових районів.

У місті Олешки на Херсонщині критична ситуація.В Олешках мало сухої території.

За даними Херсонської ОВА на 8:00 8 червня, на правобережжі області підтоплено 20 населених пунктів. Евакуація людей триває.

Дивіться відео про те, яка ситуація в Херсонській області:

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