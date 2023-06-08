"Я віддаю накази": Зеленський сказав, чи причетна Україна до подій на території РФ

Президент України заявив, що держава намагається звільняти лише свої території.

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Україна не має відношення до рейдів на Бєлгородщині / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/legionoffreedom

Російські добровольці зайшли на територію РФ та почали звільняти території Бєлгородської області. Президент України Володимир Зеленський прямо розповів, чи причетна Україна до цієї атаки та подальших подій на Бєлгородщині. Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt.

Він зазначив, що Україна не має відношення до рейдів "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії". До того ж держава не причетна до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

"Я — президент, і я віддаю відповідні накази. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не вчинив ... Ми не воюємо на чужій території. Ми звільняємо лише свою територію. Ми ведемо війну проти Російської Федерації на нашій території, а не на їхній території", - сказав Зеленський.

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Звільнення Бєлгородщини

Нагадаємо, що легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Білгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію. Рейд добровольців на Бєлгородщині показав вразливість кордонів країни-агресора Росії і хиткість режиму Путіна в Кремлі.

Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантів. Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять демілітаризацію Бєлгородської області і знищують військову техніку російських військ.

Ополченці прорвалися на Білгородщині, сіра зона вже майже 10 км2. Війська країни-агресора Росії не контролюють пункт пропуску на кордоні з Україною на Білгородщині, діяльність ополченців фіксують у Новій Таволжанці.

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