Затоплення ускладнить контрнаступ ЗСУ: генерал - про те, коли армія піде в атаку

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, але величезні проблеми звалился навіть на них самих.

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Підрив Каховської ГЕС на кілька днів ускладнить контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС багато українських населених пунктів практично опинилися під водою. Це дійсно ускладнить просування українських військ на південному напрямку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Водночас він зазначив, що це затоплення не триватиме довго і скоро вода почне спадати. Однак з труднощами зіткнеться не тільки українська армія, а й окупанти.

"На кілька діб, звичайно, це ускладнить пересування наших військ на окремих секторах фронту. Втім, українське керівництво передбачало такий розвиток подій і готувалося до цього виклику: відповідні навчання проводилися серед цивільного населення, а військові відпрацьовували свої дії на випадок підриву греблі", - сказав Маломуж.

Те, що сталося після підриву ГЕС, стало ударом по російських військах.

"Частина їх укріплень, які вони так довго будували, будуть зруйновані водою і стануть непридатними для використання. Відповідно, оборонні рубежі доведеться будувати заново. Підкреслюю, ця подія не створить для нашого настання серйозних проблем, хіба що на три-чотири дні затримає наші війська", - додав Маломуж.

Генерал переконаний, що українські війська будуть просуватися як по суші, так і зможуть форсувати Дніпро, коли вода спаде. А окупантам буде складніше протистояти, адже їм потрібно будувати нові захисні споруди та укріплення, а також підвезти нові вогневі засоби.

"Це хороша передумова для нашого наступу в тих місцях, де ворог не має достатніх сил і засобів для оборони", - сказав Маломуж.

Ситуація в Херсонській області

Країна-агресорка Російська Федерація 6 червня вночі здійснила підрив Каховської гідроелектростанції. За даними військової розвідки Міноборони України, вибух стався о 2:30 ночі. ГЕС повністю зруйнована.

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра сталася екологічна катастрофа - вода зі водосховища стала затоплювати населені пункти. Почалася евакуація. У Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про прибуття води до житлових районів.

У місті Олешки на Херсонщині критична ситуація.В Олешках мало сухої території.

За даними Херсонської ОВА на 8:00 8 червня, на правобережжі області підтоплено 20 населених пунктів. Евакуація людей триває.

Дивіться відео про те, яка ситуація в Херсонській області:

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