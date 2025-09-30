'Свист і вибухи, когось поранило': очевидці назвали цілі удару РФ по Дніпру

Унаслідок обстрілу РФ загинув чоловік і постраждали 15 осіб, пошкоджено житлові багатоповерхівки.

https://glavred.net/ukraine/svist-i-vzryvy-kogo-to-ranilo-ochevidcy-nazvali-celi-udara-rf-po-dnepru-10702739.html Посилання скопійоване

РФ завдала масованого удару по Дніпру / Колаж Главред, фото Prokuratura.dp.ua

Головне:

Унаслідок обстрілу РФ загинув чоловік і постраждали 15 осіб

У Дніпровському районі пошкоджено підприємство, масштаби руйнувань уточнюються

Унаслідок дронового удару російської армії по Дніпру одна людина загинула, ще щонайменше 15 дістали поранення.

Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, у вівторок, 30 вересня, близько 16:00, військові РФ завдали удару із застосуванням БпЛА по Дніпру.

відео дня

"У результаті обстрілу загинув чоловік і постраждали 15 осіб. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та машини", - ідеться в повідомленні.

Прокурори спільно з правоохоронцями працюють на місцях події, фіксують наслідки ворожого удару та документують черговий воєнний злочин Росії.

Крім того, у Дніпровському районі пошкоджено підприємство, а остаточні масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються, додали в прокуратурі.

/ Prokuratura.dp.ua

Що кажуть очевидці, які пережили удар РФ по Дніпру

Один із жителів міста в момент атаки РФ перебував у будівлі, у яку влучив дрон РФ. Він розповів Суспільному, що це офісне приміщення, у якому, зокрема, розташовувався склад книг.

/ Главред

"Я був на першому поверсі, почув звук Шахеда, який падав, і потім вибух. Попало - вікна, двері вилетіли. Я бачив, що когось поранило. Це звичайна офісна будівля, нічого військового там немає", - сказав Артем.

Інша мешканка, Наталя, додала: працює у видавництві, яке також розташоване в будівлі.

/ Prokuratura.dp.ua

"Ми, видавництво, ми видаємо книжки, у нас там склад книжок. Навпроти нас психологічний простір, там кімнати, де психологи працювали з людьми. На другому поверсі дитячий садок. І там ще якась клініка була. До речі, у нас сьогодні день народження у видавництва, п'ять років. І росіяни такий нам подарунок влаштували до дня народження", - розповіла вона виданню.

Зазначається, що внаслідок атаки також пошкоджено корпус одного з університетів міста. За словами декана факультету психології, у момент вибуху в будівлі були викладачі та техперсонал. Унаслідок удару РФ у приміщеннях вибило близько 50 вікон, жінку поранило склом.

"У нас була нарада. Ми обговорювали освітню програму. І раптом свист такий, вибух. Один, другий, третій. Ми вибігли в кімнату, між двома стінами. Я вже подумала - усе. Почала думати, де ключі, що якщо раптом усе тут завалиться. Лють і злість неймовірна. Як можна, як це можна робити? Зараз із персоналу наймужніші залишилися, бо треба ж прибирати комусь", - додала вона.

Дивіться відео - очевидці розповіли про удар РФ по Дніпру:

/ Скриншот

Коли чекати на нові удари РФ: думка експерта

Експерт Валерій Романенко повідомив, що російські війська цієї осені, ймовірно, завдаватимуть масштабних ударів по території України з періодичністю приблизно раз на 5-6 днів.

На думку експерта, Росія "видихнулася" і найближчими днями не варто очікувати масованих атак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Дніпру. За його словами, кожним таким ударом росіяни знову і знову доводять, що на РФ потрібно чинити сильний тиск.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ готується до нового маскованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб.

Як писав Главред, раніше російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред