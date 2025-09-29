Україна готує відповідь на удари РФ по енергетиці: генерал озвучив задум Києва

Росію очікує відплата за терор мирного населення та атаки на енергетику.

Росіяни вже почали відчувати наслідки терору України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Романенко:

Енергетика РФ страждатиме від ударів України

В Україні триває збільшення засобів нанесення ударів по РФ

Вслід за дронами на Росію незабаром полетять і ракети

Україна готує гідну відповідь на удари країни-агресорки Росії по цивільних та енергетичних об'єктах напередодні зими. Про це в етері Київ24 розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, Київ працює перш за все над збільшенням засобів для нанесення ударів вглиб Росії. Тобто, покращуються характеристики ударних безпілотних апаратів.

Чим Україна битиме по Росії

Поки в основі збільшення виробництва ударні безпілотники - саме вони будуть атакувати РФ. Яскравим прикладом цього є атака на російський Бєлгород 28 вересня, коли у місті після нальоту дронів місцями зникло електропостачання.

З цього Романенко робить висновок, що відповідь на удари по енергетиці України РФ буде дзеркальною.

Однак він додав, що не лише українські безпілотники будуть бити по енергетичній інфраструктурі Росії. Згодом додасться і ракетне озброєння, над яким проводять бойові іспити.

Які проблеми можуть виникнути в РФ через виробництво зброї в Україні

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, зозробки української оборонної промисловості можуть створити серйозні проблеми для країни-агресорки Росії.

Зокрема, якщо Україна зробить найбільший акцент саме на балістичному озброєнні, адже воно здатне пробити оборону противника і не є настільки гарною ціллю для ППО, як безпілотники.

Виробництво зброї в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головним пріоритетом України є створення ракет, які не поступаються за дальністю та руйнівною силою російським крилатим і балістичним ракетам, а також бойовим дронам Shahed.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна суттєво змінила структуру забезпечення своїх військ під час повномасштабної війни та досягла нового рівня у виробництві озброєння. Нині майже 60% потреб Збройних сил закривається за рахунок української зброї.

Напередодні стало відомо, що в України з'явилися плани з керованого експорту української зброї. Завдяки цьому країна зможе покривати дефіцит бюджету та збільшувати обсяги виробництва сучасної зброї, яку країна наразі не може повністю фінансувати самостійно.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

