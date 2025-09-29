Як часто РФ може масовано атакувати Україну цієї осені: тривожний прогноз

Експерт зазначив, що в останні дні вересня не варто очікувати масованих атак.

Експерт сказав, як часто Росія може масовано бити по Україні цієї осені / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти цієї осені можуть завдавати масованих ударів по Україні приблизно раз на 5–6 днів. Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі Київ24.

За його словами, у вересні вже не слід очікувати масованих атак. Романенко пояснив чому.

"Загальний випуск росіянами, "Шахедів" і "Гербер" сумарний — 5200. Вже за цей місяць, за вересень, вони випустили понад 5500", — розповів авіаексперт.

На думку експерта, Росія "видохлася" і найближчими днями не варто очікувати масованих атак.

При цьому він зазначив, що удари по Києву можуть надходити з різних напрямків, але частота масованих атак обмежена.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Як змінилась тактика російських ударів по Україні - думка експерта

Військовий аналітик, ветеран війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман повідомив, що українцям слід готуватися до регулярних нічних повітряних атак, оскільки Росія змінила тактику ударів.

Він пояснив, що під час комбінованих атак із використанням дронів кількість ракет, які запускає ворог, стає меншою. На тлі збільшення частоти обстрілів Росія скорочує ракетний компонент кожної атаки.

"Було 60-80 ракет за один напад. Зараз 20-30 ракет, інколи менше. Але це відбувається майже кожну ніч. Тому можна припустити, що вони змінили тактику. Не готуються до повітряних нападів з періодичністю 15-30 днів. А роблять це з періодичністю у 2-3 дні", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 28 вересня Росія знову обстріляла Київ. У Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах постраждали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. ВІдомо про загиблих.

Тієї ж ночі російські загарбники атакували Запоріжжя. Росіяни нанесли щонайменше 8 ударів з першої години ночі до 05:30. Внаслідок ворожого удару постраждали люди, серед яких троє дітей.

Пізніше зʼясувалося, що у ніч на 28 вересня, Росія випустила по Україні понад 600 ракет і дронів. Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ.

Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

