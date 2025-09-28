'Потрапила на фото': в Повітряних силах назвали особливість удару РФ по Києву

В ніч на 28 вересня пережила один із наймасованіших повітряних ударів, під час якого сили ППО знищили або подавили 611 ворожих цілей, вказує Ігнат.

https://glavred.net/war/popala-na-foto-v-vozdushnyh-silah-nazvali-osobennost-udara-rf-po-kievu-10701977.html Посилання скопійоване

В Повітряних силах назвали особливість удару РФ по Києву / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС України

Про що сказав Ігнат:

Внаслідок атак РФ зафіксовано влучання ракет і дронів

В Києві відзначається значне падіння уламків російських ракет і дронів

Ворог для атаки застосував реактивні дрони

Унаслідок масштабної комбінованої атаки РФ 28 вересня по Україні зафіксували прямі влучання дронів та п’яти типів ракет. Про особливість російської атаки розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, ворог застосував серед іншого два реактивні безпілотники, які були збиті силами ППО. Загалом було задіяно близько 593 ударних БПЛА типів "Shahed", "Гербера" та інших, а всього 611 повітряних цілей було знищено або подавлено.

відео дня

"На жаль, є й прямі влучання – 31 безпілотник зафіксовано і 5 ракет різних типів. Результати ці по влучаннях збігаються з даними ДСНС по регіонах. Крім влучань, є падіння уламків ракет та дронів, які спричинили, на жаль, наслідки. Сьогодні ці наслідки ви бачите у Києві… У різних районах міста маємо наслідки таких падінь… Столиця була основним епіцентром удару ворога сьогодні", - сказав Ігнат.

Ігнат додав, що через масовість ударів на багатьох територіях, у тому числі в столиці, спостерігаються падіння уламків дронів і ракет з відповідними негативними наслідками. Він також звернувся до громадян і ЗМІ з проханням обережно поводитися з публікацією матеріалів про наслідки терористичних атак.

Представник Повітряних сил ЗСУ наголосив на тому, що деякі українці намагаються публікувати в соцмережах наслідки російських терористичних ударів. Зокрема, у мережі з’явилося фото з уламками західної зенітної ракети, якою цього дня було знищено ворожу крилату ракету, що врятувало багато життів.

"Але вона потрапила на фото… Пояснюю, чому це не потрібно робити – росіяни беруть це фото та розповідають, мовляв, Україна західними ракетами обстріляла власні будинки. Це робиться вже не перший рік їхньою пропагандою й вони це дають ще й на західну аудиторію. Тому, ще раз кажу, ракети Патріот лежить, чи там ракета інша, чи наша, чи може бути навіть російська ракета. Якщо не знаєте, що це за тип уламка, то взагалі не варто жодні фрагменти публікувати і видавати їх в публічний простір", - підкреслив Ігнат.

/ Інфографіка: Главред

Яка особливість російського удару по Україні

Юрій Ігнат зауважив, що в публічному просторі часто поширюють навіть схематичні "карти атак", де показують траєкторії сотень цілей, що створює враження масштабності й викликає страх. Водночас головний підсумок роботи ППО очевидний — цього дня вдалося знищити або подавити 611 повітряних цілей. Київ, який не вперше переживає подібні масовані удари, демонструє різні результати протидії, проте загалом українська система протиповітряної оборони показує високий рівень ефективності.

"Сьогодні 2 реактивні БПЛА також було збито, які атакували з північного напрямку, з Курської області. Тобто час від часу противник застосовує і такі засоби, як реактивні БПЛА. Це не є масовано, це скоріше за все поодинокі випадки, але вони теж останнім часом трапляються", - резюмує Ігнат.

Як змінилась тактика російських ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, українцям слід готуватися до регулярних нічних повітряних атак, оскільки Росія змінила тактику ударів. Про це повідомив військовий аналітик, ветеран війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Ми – Україна.

Він пояснив, що під час комбінованих атак із використанням дронів кількість ракет, які запускає ворог, стає меншою. На тлі збільшення частоти обстрілів Росія скорочує ракетний компонент кожної атаки.

"Було 60-80 ракет за один напад. Зараз 20-30 ракет, інколи менше. Але це відбувається майже кожну ніч. Тому можна припустити, що вони змінили тактику. Не готуються до повітряних нападів з періодичністю 15-30 днів. А роблять це з періодичністю у 2-3 дні", - наголосив він.

Удар по Україні 28 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 вересня російські окупаційні сили провели масований комбінований удар по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічні підрозділи зафіксували та супроводжували загалом 643 повітряні цілі.

У Києві вибухи лунали всю ніч і вранці. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення.

Також у ніч на 28 вересня під обстріл потрапило Запоріжжя. Ворог завдав щонайменше вісім ударів у проміжку від першої години ночі до 05:30. За повідомленням голови Запорізької ОВА Івана Федорова, серед постраждалих є люди, зокрема троє дітей, а основною метою атак була критична інфраструктура міста.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред