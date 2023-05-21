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"Надважка втрата": депутат Полтавської міськради отримав смертельні поранення на фронті

Аліна Дембіцька
21 травня 2023, 17:30 оновлено 21 травня, 18:07
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Юліан Матвійчук завжди проявляв активну громадянську позицію та мав глибоке патріотичне ставлення до України.
загиблий захисник
На війні загинув депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук / Колаж: Главред, фото: Facebook Юліана Матвійчука, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 33-річний депутат Полтавської міської ради Юліан Матвійчук. Захищаючи рідну землю, воїн отримав важке поранення. На жаль, 21 травня його серце зупинилося у госпіталі. Про це повідомив в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.

"Висловлюю співчуття родині і близьким. Це важка втрата для нас усіх. Світла пам'ять справжньому патріоту України", - написав Карпов на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє місцеве видання "Зміст", Юліан Матвійчук завжди проявляв активну громадянську позицію та мав глибоке патріотичне ставлення до України. У 2013 році він брав участь у Революції гідності, де заснував Полтавську сотню самооборони. Після Євромайдану Матвійчук вирішив продовжити свою боротьбу, але вже на фронті, тому він приєднався до полку "Азов". У період з 2014 по 2015 роки він відстоював наші землі на сході та займав посаду заступника командира артилерійської батареї полку.

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Після повернення з війни Юліан Матвійчук активно займався громадсько-політичною діяльністю. Він обіймав посаду депутата Полтавської міської ради, де продовжував боротьбу за краще майбутнє свого рідного міста. Крім того, Юліан став головою Полтавської міської організації ВО "Свобода", де віддавав себе на благо громади і працював над вирішенням актуальних питань. Юліан Матвійчук також долучився до наглядової ради ГО "Збережемо Полтаву", де разом з колегами допомагав у збереженні та охороні цінних пам'яток культури та архітектури на території Полтавщини. Його наполеглива робота була спрямована на збереження національної спадщини та розвиток регіону.

Коли країна-агресорка Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, Юліан без жодних вагань вдруге взяв зброю до рук та пішов захищати рідну країну. Матвійчук служив у складі аеророзвідки "Соловей" 116 окремої бригади територіальної оборони.

16 травня 2023 року стало відомо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині Юліан Матвійчук разом зі своїми товаришами був атакований російським снарядом. У результаті обстрілу снаряд потрапив у бліндаж, воїни опинилися під завалами. Незважаючи на це, вони зуміли вижити, але Юліан Матвійчук отримав серйозні поранення і був доставлений до лікарні. Лікарі не змогли врятувати воїна, 21 травня його серце зупинилося.

У загиблого героя залишилася дружина та маленька донечка.

"Другу годину плачу, в голові одна за одною згадки наших пригод та наших історій. Ти був мені як один із менших братів, побратим по зброї, ти мені був другом. Ти дійсно міг змінити на краще Полтаву, Україну! Дякую, що ти зʼявився в моєму житті, що ми крокували разом, планували, сміялися і плакали. Ти був дійсно чудовою людиною, своєю відкритістю ти магнітів людей до себе. Надважка втрата, друже! Любимо. На щиті", - написав побратим загиблого Анатолій Ханко.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

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