Троє дітей лишилися без батька: у бою з окупантами загинув 33-річний захисник з Одещини

Воїн загинув під час виконання бойового завдання. Він воював проти російських окупантів з самого початку повномасштабного вторгнення.

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Загиблий захисник Олександр Чайковський/ Facebook Затишанська громада, ua.depositphotos.com

У боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Без батька залишилися троє малолітніх дітей.

Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Про трагедію, що сталася 22 квітня, повідомили на сторінці Затишанської громади у Facebook.

Воїн був мобілізований від початку повномасштабного вторгнення і був стрільцем 3-ої стрілецької роти однієї з військових частин.

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"З початком війни був мобілізований до Збройних Сил України. Після військових навчань його направили до Донецької області. Був стрільцем 3-ої стрілецької роти однієї з військових частин. Загинув під час виконання бойового завдання", – йдеться у повідомленні.

Вдома й героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

"Затишанська селищна рада висловлює найщиріші співчуття всім рідним та близьким Олександра Чайковського. Невимовно боляче втрачати синів України, бачити гіркі сльози родини, сум друзів та побратимів. Ніякі слова втіхи не зменшать біль вашої втрати. Вічна пам’ять Олександрові та низький уклін від усіх жителів громади", – зазначили у його громаді.

Загиблий захисник Олександр Чайковський/ Facebook Затишанська громада

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області загинув захисник України Гайк Хачатрян. Воїн був жителем села Мирків Волинської області. Він загинув поблизу селища Ямпіль – в його окоп влучила міна.

Нагадаємо, у жорстоких боях з російськими окупантами геройськи загинув відомий український футзаліст і колишній гравець клубу "Титан-Зоря" з Покровського Андрій Петренко. 41-річний Андрій Петренко був кандидатом у майстри спорту з футзалу. Відомий за своїми виступами за такі клуби: "Титан-Зоря" з Покровського, Дніпровський "Будівел" і ФІНЕК (Дніпропетровська державна фінансова академія).

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