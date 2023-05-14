У боях з окупантами на Донеччині загинув молодий захисник із Закарпаття

Захисник України Андрій Сорохманюк прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області.

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11 травня Андрій Сорохманюк загинув у населеному пункті Іванівське Донецької області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook Ясінянська територіальна громада

У боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років.

Захисник України прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. Про це повідомили на Facebook-сторінці Ясинянської громади.

Андрій Сорохманюк народився 21 жовтня 1995 року і проживав у селі Чорна Тиса Рахівського району.

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Захисник проходив військову службу у складі військової частини А4574 Збройних сил України, де служив старшим водієм-механіком.

"Мужньо стояв на захисті Батьківщини, був вірний військовій присязі та українському народу. Загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність, захищаючи життя кожного з нас", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також на фронті загинув 42-річний хокеїст і тренер Олександр Хміль. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом в Донецькій області.

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