У боях з окупантами на Донеччині загинув молодий захисник із Закарпаття

У боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років.
Захисник України прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. Про це повідомили на Facebook-сторінці Ясинянської громади.
Андрій Сорохманюк народився 21 жовтня 1995 року і проживав у селі Чорна Тиса Рахівського району.
Захисник проходив військову службу у складі військової частини А4574 Збройних сил України, де служив старшим водієм-механіком.
"Мужньо стояв на захисті Батьківщини, був вірний військовій присязі та українському народу. Загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність, захищаючи життя кожного з нас", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.
Також на фронті загинув 42-річний хокеїст і тренер Олександр Хміль. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом в Донецькій області.
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