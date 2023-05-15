Біля Вугледара загинув боєць 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Владислав Гречкосій

У захисника України залишилася дружина і півторарічний син.

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Владислав Гречкосій загинув на вугледарському напрямку / Колаж: Главред, фото: Facebook

У боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Про загибель захисника України повідомила у Facebook волонтер Марина Іванова з Черкас.

"На Вугледарському напрямку в запеклому бою за Україну, за наших дітей, наші будинки і за нас з вами знайшов вічність наш вірний друг "Гречка" Гречкосій Владислав. Він був бійцем 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Влад завжди доводив справу до кінця та хотів зробити ще більше. Небо забирає найкращих, але він завжди залишиться в нашій пам'яті й наших серцях... Вічна Слава і Честь! Пам'ятаємо! Помстимося!" - написала вона.

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Волонтер додала, що без тата буде рости півторарічний син Героя. Вона закликала небайдужих допомогти родині воїна.

Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також на фронті загинув 42-річний хокеїст і тренер Олександр Хміль. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом в Донецькій області.

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