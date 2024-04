'Суттєвий перелом' для України: в ISW оцінили наслідки ударів по Татарстану

Атаки на заводи в Татарстані є значним кроком у продемонстрованій Україною здатності наносити удари на великі відстані вглиб російського тилу. Ці удари є важливою складовою для враження галузей, що забезпечують російську армію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Україна атакувала за допомогою невизначених безпілотників великої дальності військові об'єкти та інфраструктуру нафтопереробного заводу в Республіці Татарстан, розташованої за 1200 км від кордону з Україною.

2 квітня російські Telegram-канали розмістили відео, де показано, як три дрони атакують територію спеціальної економічної зони "Алабуга" поблизу Єлабуги, що викликало потужний вибух.

Додаткові відео з геолокацією від 2 квітня показують, як безпілотники атакують третій за розміром нафтопереробний завод Росії "Танеко" у місті Нижньокамськ (Татарстан). Російські джерела стверджують, що їхні засоби радіоелектронної боротьби змогли придушити дрон, внаслідок чого він впав на інфраструктуру заводу та спричинив пожежу.

Агентство Reuters повідомило, що удар безпілотника по НПЗ "Танеко" спрямований на основний нафтопереробний цех, який відповідає за близько половину виробничих потужностей заводу.

Відповідальність за дронові удари взяли на себе Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони. Джерела в ГУР повідомили, що удар по Єлабузі значно пошкодив виробничі потужності "Шахедів".

Російські джерела, зокрема голова Татарстану Рустам Мініханов, відкидали, що удари призвели до значної шкоди заводу з виробництва безпілотників у "Алабузі" або НПЗ "Танеко".

За даними Reuters, постійні атаки українських дронів на російські НПЗ, зокрема "Танеко", призвели до зупинки близько 14% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

В Інституті вивчення війни відзначили, що удари 2 квітня – перші такого роду по Татарстану, і відстань цілей від українських кордонів є суттєвим переломом у продемонстрованій Україною здатності завдавати ударів вглиб російського тилу.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.