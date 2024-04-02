Дрони підірвали установку переробки нафти: деталі удару по НПЗ у Нижньокамську

Потужність цієї установки становила 8 млн тонн нафти, а це 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік.

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НПЗ у Нижньокамську атакували дрони / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, alfaproekt.ru

Атака дроном нафтопереробного заводу в Татарстані минулої ночі є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Таку інформацію розкрило інформоване джерело агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нічна "бавовна" на НПЗ у Татарстані - це спільна операція СБУ і ГУР. Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, після чого там виникла пожежа", - розповів співрозмовник, ознайомлений із деталями.

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За інформацією джерела, потужність цієї установки становила 8 млн тонн нафти, а це 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Також, за його словами, цей НПЗ входить до п'ятірки найбільших у Росії.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по цілях у РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрони атакували завод у Татарстані за понад 1000 км від України. За повідомленнями джерел, атаку могло здійснити Головне управління розвідки Міноборони України.

Раніше повідомлялося, що на "Уралмаші" прогриміли вибухи. У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.

Після цього стало відомо, що під Москвою загорівся найбільший завод "Електроізоліт". Як повідомляють російські пропагандисти, спалахнув просочувальний цех. Вогонь охопив майже 3 тисячі кв.м. Працівників заводу евакуювали.

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