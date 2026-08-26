"Суттєва проблема": Жданов назвав, чим РФ буде "кошмарити" Україну взимку

Головне із заяв Жданова:
- Ракетні удари стануть суттєвою проблемою восени та взимку
- Балістика зарекомендувала себе як найкращий вид озброєння
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував ситуацію з ППО України напередодні зимового сезону.
"Російські та північнокорейські ракети стануть для нас суттєвою проблемою восени-взимку. У дипломатії та комунікації з нашими партнерами ми десь трохи збилися з курсу, що позначилося на постачанні нам систем ППО та ракет-перехоплювачів до них, а також озброєння. Десь був прорахунок у договірних зобов’язаннях з нашими партнерами. Вирівняти ситуацію зараз навряд чи вдасться", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.
За словами експерта, балістика зарекомендувала себе як найкращий вид озброєння в сучасній війні.
"А чим більше наочних демонстрацій успіхів у ударах балістичною зброєю, тим менше бажання у держав, які є нашими партнерами, розлучатися з цим озброєнням, а тим більше - з ракетами до нього", - сказав він.
Аналітик також зазначив, що США на Близькому Сході використали більшу частину свого боєзапасу.
"Трамп навіть погрожував кримінальним переслідуванням тим, хто не припинить писати про те, що у Штатів немає ракет, а боєздатність армії США знижується через відсутність ракет. Проте американська преса розриває Трампа на шматки, обурюючись, як можна було довести справу до того, що Пентагон залишився без снарядів і ракет, і як так сталося, що американці "перемогли" Іран сто разів, а Трамп боїться пролітати повз Іран на своєму найзахищенішому й найтаємнішому літаку, побоюючись, що борт №1 США можуть збити. Це викликає саркастичний сміх, як і те, що Трамп у Мар-а-Лаго грає в гольф під прикриттям систем ППО", - додав Жданов.
Україна може розпочати випуск ракет для Patriot: названо можливі терміни
Після заяви Дональда Трампа про перспективу виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти оцінили, наскільки швидко такий проєкт може перейти від планів до реального випуску.
На думку фахівців, організувати виробництво в короткі терміни практично неможливо. Україні потрібно буде отримати необхідні технології та документацію, підготувати заводські потужності, встановити спеціалізоване обладнання, знайти кваліфікованих працівників і забезпечити стабільні поставки комплектуючих.
Аналітики вважають, що навіть за умови швидкого ухвалення рішень та негайного початку підготовчих робіт на створення перших українських ракет-перехоплювачів може знадобитися близько одного-двох років.
Актуальність такого виробництва зростає на тлі розширення російського випуску балістичних ракет, зокрема для комплексів "Іскандер-М".
Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.
Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.
Читайте також:
- У Краматорську багато поранених і загиблих: РФ скинула бомби на житлові квартали
- Успіхи ЗСУ у війні з РФ змінили погляд Трампа: Фесенко про зустріч президентів
- Реактивний "Шахед" завдав удару по Кривому Рогу: спалахнула масштабна пожежа
Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред