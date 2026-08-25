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Як РФ може використати нових військових із КНДР: названо тривожний сценарій

Марія Николишин
25 серпня 2026, 22:04
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Нове угруповання військових КНДР Росія може використати для прикриття кордону та навчання операторів дронів.
Як РФ може використати нових військових із КНДР: названо тривожний сценарій
Нове угруповання військових КНДР в Росії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

  • Росія, ймовірно, отримає 30-тисячне угруповання КНДР
  • Північнокорейські солдати можуть прикрити кордон і звільнити війська РФ
  • Частину бійців можуть навчати керувати дронами

Країна-агресор Росія може використати нове 30-тисячне угруповання північнокорейських військових у війні проти України. Це дозволить звільнити частину російських військ для відправки їх на фронт. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, для України це вже не перший подібний досвід - два роки тому Кім Чен Ин уже відправляв свої підрозділи воювати на боці Росії.

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"Ми вже проходили через це пару років тому, коли Кім Чен Ин відправив до Росії 10 тисяч своїх військовослужбовців. Тоді вони брали участь у бойових діях, але виключно на території Росії - у Курській області, державний кордон України вони не перетинали", - зазначив Жданов.

Прикриття кордону звільнить російські війська

Чи кине Москва нове угруповання в бої безпосередньо на території України, полковник запасу поки не береться прогнозувати. Натомість він припустив, яку конкретну задачу північнокорейці можуть виконувати.

"Навіть якщо північні корейці не перетнуть наш кордон, то вони стануть на прикриття кордону РФ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, щоб ми не заходили на російську територію. Це дозволить звільнити частину російських військ для відправки їх на фронт в Україну", - пояснив експерт.

Він зауважив, що Москва вже застосовувала таку тактику раніше: підрозділи спецпризначенців КНДР поставили охороняти ділянку кордону з Чернігівщиною, а вивільнені таким чином російські частини перекинули на два фланги - Сумський і Харківський, де вони брали участь у боях.

Солдати з КНДР можуть відповідати за артилерію та дрони

Окрему небезпеку, за оцінкою Жданова, становить вузьке коло північнокорейських фахівців, яких Росія залучить безпосередньо до ведення вогню - хоч і з власної території.

"Йдеться про артилерію: північнокорейську самохідну установку типу "Коксан", реактивні системи залпового вогню та розрахунки ракетників. За даними нашої розвідки, КНДР передає Росії один дивізіон - шість одиниць - пускових установок балістичних ракет", - розповів експерт.

Не менш тривожним, на його думку, є плани Кремля щодо навчання північнокорейців роботи з ударними безпілотниками.

"РФ буде навчати частину північнокорейців як операторів безпілотників і, цілком можливо, за рахунок масовості спробує створити такий дроновий терор, як у Херсоні, навчаючи операторів вбивати цивільних людей", - попередив Жданов.

Як РФ може використати нових військових із КНДР: названо тривожний сценарій
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

КНДР посилила військову присутність у РФ

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що Північна Корея направила до Росії новий контингент із 8500 військових, серед яких є близько 400 операторів дронів.

На його думку, їх можуть використовувати для розвідки та ударів по цілях в Україні.

"До складу нової групи входять близько 400 операторів безпілотників. Багато з них уже мають досвід, отриманий під час попередніх північнокорейських місій. Їхні безпілотники, ймовірно, використовуватимуть як для розвідки, так і для ударів по цілях в Україні", - наголосив він.

Співпраця КНДР з Росією - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія продовжує розширювати можливості для нанесення ударів по Україні з використанням північнокорейських балістичних ракет. За даними української військової розвідки, до липня 2026 року Москва отримала близько 50 ракет.

Також відомо, що Росія отримала від Північної Кореї ще один тип балістичних ракет, які потенційно можуть використовуватися для ударів по території України. Йдеться про ракети KN-30, які раніше не згадувалися в повідомленнях про їхнє застосування російськими військами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк говорив, що Росія почала розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї на заході країни. Москва планує використати його для посилення ударів балістичними ракетами по території України.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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