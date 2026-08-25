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Згасає: популярну радянську актрису годують з ложки

Олена Кюпелі
25 серпня 2026, 13:48
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Легенда радянського кіно вже понад десять років прикута до ліжка і не пам’ятає близьких через прогресуючу хворобу Альцгеймера.
Що відбувається з Маргаритою Тереховою
Що відбувається з Маргаритою Тереховою / Колаж "Главред", фото "ЕГ"

Коротко:

  • Що відбувається зі здоров'ям Маргарити Терехової
  • Чому родина приховала її від громадськості
  • Що розповіла дочка актриси про її стан

Популярна радянська актриса Маргарита Терехова, яка 25 серпня відзначає 84-річчя, ймовірно, навіть не зрозуміє, що у неї день народження - актриса вже багато років страждає на хворобу Альцгеймера.

Як повідомляють російські пропагандисти, зірка фільмів "Собака на сіні" та "Д'Артаньян і три мушкетери" бореться з невиліковною хворобою з середини 2000-х років, і за цей час хвороба прогресувала настільки, що родина вирішила повністю приховати її від сторонніх очей.

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Маргарита Терехова давно не з’являлася на публіці
Маргарита Терехова давно не з’являлася на публіці / Фото Стархіт

Понад десять років Терехова прикута до ліжка і практично не залишає його. Більшу частину доби актриса спить, майже не розмовляючи, а догляд за нею цілодобово здійснюють доглядальниці.

Зірка радянського кінематографа вже давно нікого не впізнає - ані власних дітей, ані інших близьких людей. Раніше повідомлялося, що серед небагатьох, кого актриса ще була здатна впізнати, залишалася її онука Віра.

Рішення повністю закрити Терехову від публіки рідні пояснюють бажанням зберегти пам’ять про неї такою, якою вона була раніше - красивою й повною сил, а не немічною жертвою хвороби. Саме тому вже багато років ніхто зі сторонніх, крім лікарів, не бачив актрису.

При цьому дочка Анна Терехова підкреслює, що мати не втратила зв’язок зі світом повністю. "Мама не розмовляє. Але киває головою, реагує на все навколо, посміхається. Вона й телевізор дивиться, музику слухає. Ми з братом Олександром, його дружиною Танею та їхньою п’ятирічною донькою Вірою намагаємося частіше відвідувати маму", - розповіла Анна Терехова.

Дочка актриси визнає, що перемогти хворобу неможливо, але грамотний догляд здатний полегшити стан. "Хвороба Альцгеймера, на жаль, невиліковна. Але профілактичне лікування значно полегшує життя хворого", - зазначила вона.

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Про особу: Маргарита Терехова

Маргарита Терехова - радянська та російська актриса, театральна та кінорежисерка. Народна артистка Росії (1996), лауреатка театральної премії імені К. С. Станіславського. Одна з найпопулярніших актрис радянського кінематографа 1970-1980 років.

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