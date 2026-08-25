Таємно і на військовому літаку: навіщо директор ЦРУ прибув до Москви

Це перша поїздка керівника американської розвідки до РФ з моменту його призначення, а Вашингтон напередодні попросив Київ призупинити удари.

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До Москви прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф / Колаж: Главред, фото: wikipedia

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Реткліфф вирушив до Росії на борту літака Boeing C-17

Офіційного підтвердження візиту немає

США просили Київ призупинити удари

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф вирушив до Росії - це перша його поїздка до Москви з моменту призначення на посаду і водночас візит найвищого за рангом представника адміністрації Дональда Трампа з січня, повідомляє Axios.

Про сам факт перельоту першою написала репортерка CBS News Дженніфер Джейкобс, посилаючись на власні джерела.

"Директор ЦРУ Джон Реткліфф сьогодні вирушив до Росії на борту C-17", - зазначила вона в мережі Х.

За інформацією журналістки, у російській столиці керівник ЦРУ має провести зустрічі з російськими чиновниками. Офіційного підтвердження цих планів наразі немає.

США попередили Київ про делегацію високого рівня

Дипломатична підготовка поїздки зачепила й Україну. Напередодні Вашингтон повідомив Києву, що до Москви вирушає делегація високого рівня, а також попросив призупинити удари до від'їзду делегації, як повідомило джерело, обізнане з цим питанням.

Реткліфф очолює американську розвідку з кінця січня 2025 року, коли його кандидатуру, номіновану Трампом, затвердив Сенат США. Колишній федеральний прокурор, він уже обіймав пост директора національної розвідки під час першого президентського терміну Трампа і був одним із найзапекліших захисників тодішнього президента під час імпічменту.

Літак ВПС США у Внукові

Раніше ЗМІ писали, що 25 серпня до московського аеропорту "Внуково" прилетів військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, який належить військово-повітряним силам США.

Жодних коментарів щодо цього борту американська сторона не давала. У Кремлі ж заявили, що зустрічей російського диктатора з американцями у графіку немає.

Чому Кремль відмовляється від переговорів - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, кремлівські чиновники продовжують заявляти про небажання Росії брати участь у будь-яких змістовних мирних переговорах, які б відповідали їхнім вимогам щодо капітуляції України.

А все тому, що Кремль подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18-20 вересня 2026 року.

Візити американських чиновників у РФ - новини за темою

Нагадаємо, голова Комісії з образотворчих мистецтв США Родні Мімс Кук-молодший у червні відвідав Санкт-Петербург, де провів закриті зустрічі з представниками Кремля. Financial Times повідомляв, що перед поїздкою він отримав дипломатичний паспорт, пройшов брифінги та мав охорону. За даними джерел, серед його співрозмовників був Антон Кобяков - помічник Володимира Путіна.

У Вашингтоні, ймовірно, сподівалися, що нетиповий посланець допоможе зрушити дипломатичний глухий кут навколо війни проти України. Сам Кук публічно називав поїздку культурною, говорив про симпатію до російського мистецтва та відмовився коментувати зустрічі з чиновниками РФ. Він не уточнив, чи діяв на прохання президента Дональда Трампа, лише заявив, що отримує багато запитів і "над цим працює".

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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