Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

Співак прилетів до країни-агресора на фестиваль, здивувавши публіку своїм зовнішнім виглядом.

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Як зараз виглядає Валерій Леонтьєв / колаж: Главред, фото: 7days.ru, скріншот із відео

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У якому образі Валерій Леонтьєв з'явився на "Новій хвилі"

Як змінилася зовнішність 77-річного артиста

Російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про війну в Україні і вже тривалий час проживає у США, знову повернувся до РФ для участі у фестивалі "Нова хвиля". У мережі з’явилося відео з його прибуттям на концертний майданчик, яке швидко поширили росЗМІ.

На опублікованих кадрах 77-річний виконавець виглядає абсолютно невпізнанним. Обличчя артиста виглядало набряклим - ймовірно, через чергові пластичні операції та підтяжку шкіри. Свої очі співак, як завжди, сховав за темними сонцезахисними окулярами.

відео дня

Валерій Леонтьєв - "Нова хвиля" / скрін з відео

Перед публікою Леонтьєв з'явився в ексцентричному образі. На ньому були штани кольору хакі та смугастий в'язаний светр з великою сіткою. Волосся він сховав під шапку-докер, а також доповнив образ курткою та численними кулонами.

Розважати бомонд країни-агресора співак вирішив старими хітами, написаними для нього композитором Раймондом Паулсом. На сцені прозвучала ціла низка знаменитих композицій - від "Зеленого світла" до "Зникли сонячні дні".

Валерій Леонтьєв помітно змінився / скрін з відео

Зазначимо, що Леонтьєв приїжджає зі США на "Нову хвилю" до РФ вже не вперше. Сам артист продовжує наполегливо ігнорувати тему повномасштабної війни Росії проти України, заявляючи лише, що "не змінює батьківщину та друзів".

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Також Ані Лорак розкритикували в мережі за виступ на "Новій хвилі". Глядачів обурили невдалий образ і скута пластика співачки-зрадительки, а її спроби наслідувати хореографію Шакіри та Дженніфер Лопес викликали лише шквал іронії та критики.

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Про персону: Валерій Леонтьєв Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий лауреат музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" та "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

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