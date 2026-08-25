РФ може атакувати великі торговельні об’єкти Києва: названо можливі цілі

Російські війська можуть розглядати великі торговельні об’єкти Києва як потенційні цілі для ударів.

https://glavred.net/war/rf-mozhet-atakovat-krupnye-torgovye-obekty-kieva-nazvany-vozmozhnye-celi-10791281.html Посилання скопійоване

Росія може готувати удари по ТРЦ і великих магазинах Києва / Колаж: Главред, фото: Укрінформ, Міноборони РФ

Коротко:

РФ може повторити у Києві тактику удару по ТРЦ у Кривому Розі

У зоні потенційної загрози можуть опинитися великі торговельні об’єкти столиці

Даних про конкретні цілі та час можливих ударів наразі немає

Росія може готувати удари по великих торговельних об’єктах Києва після атаки на ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Про можливу підготовку таких атак повідомляють моніторингові канали.

За попередньою інформацією, підвищений ризик може стосуватися великих торговельних центрів та магазинів мереж METRO і "Епіцентр". Водночас офіційних даних про конкретні об’єкти, які можуть стати цілями, або строки можливих атак наразі немає.

відео дня

Особливу небезпеку становить можливість повторних ударів. На тлі можливого повторення подібної тактики мешканців Києва закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після її оголошення варто залишити торговельні зали та перейти до найближчого укриття.

Росія може збільшити кількість балістичних ракет

Росія може збільшити кількість балістичних ракет і реактивних дронів під час майбутніх атак по Україні. Про це заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Вони можуть використовувати проти України більше балістичних ракет, більше реактивних дронів. Саме завдяки цьому росіяни здатні посилити ефект від нанесення таких ударів. Нам потрібно діяти на випередження, щоб цього збільшення потенціалу не сталося", - зазначає Романенко.

За його словами, Київ залишається головною ціллю РФ, однак російські війська можуть завдавати ударів і по інших містах. Йдеться передусім про населені пункти поблизу фронту та ті, що перебувають у зоні досяжності російських ракет.

Романенко також зазначив, що Росія може накопичувати ресурси для ударів у холодний період, коли пошкодження важливих об’єктів матимуть для України особливо відчутні наслідки.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред раніше писав, що в Кривому Розі російські війська 21 серпня двічі атакували ТРЦ "Сонячна Галерея". Другий удар стався приблизно через пів години після першого, коли на місці вже працювали рятувальники. Унаслідок атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них 26 дітей.

Очільник Ради оборони Кривого Рогу та військової адміністрацію міста Олександр Вілкул, заявляв, що, за даними розвідки, Росія може атакувати великі торгові центри України. Під ударом можуть опинитися ТЦ у прифронтових містах, зокрема, і в Кривому Розі. Окупанти вже двічі били по торгових центрах міста.

Крім того, військові експерти попереджають, що Москва здатна зробити ставку на збільшення кількості балістичних ракет. Такий ресурс у російської армії поки що зберігається, а отже, ракетна кампанія може тривати доти, доки у супротивника залишаються відповідні можливості.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред