Ціни підскочать на 40%: який популярний продукт може стати дефіцитним

Восени фізичного дефіциту не очікується, але взимку та навесні ринок втратить якісну картоплю, придатну до тривалого зберігання.

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Ціни на картоплю в Україні різко зростуть / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на картоплю в грудні-лютому можуть зрости на 25-40%

Восени фізичного дефіциту картоплі не очікується

Критичний період для ринку – березень-квітень 2027 року

Ціни на картоплю в Україні можуть зрости, попри дешеву продукцію в розпал збирання врожаю. Головний ризик сезону 2026/27 проявиться не восени, а взимку та навесні, коли почне скорочуватися пропозиція якісної товарної картоплі, придатної до тривалого зберігання. Такий прогноз озвучила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва у коментарі Delo.ua.

За її словами, у вересні та першій половині жовтня пропозиція на ринку традиційно тримається на максимумі. За відсутності серйозних погодних проблем під час збирання врожаю фізичної нестачі продукції в цей період не прогнозується.

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Проте цінова динаміка перших тижнів сезону не відображає реального балансу - вона формується під тиском інфраструктурних обмежень дрібних господарств.

"Під час масового збирання на ринок одночасно виходять великі обсяги продукції. Частина фермерів при цьому не має професійних сховищ і змушена реалізовувати картоплю одразу після копання. У результаті навіть у сезон зі складними погодними умовами ціни можуть падати", - зазначає Звєрєва.

Вона додала, що ситуація почне змінюватися ближче до зими. З ринку поступово зникають обсяги від виробників, які не мають потужностей для довгострокового зберігання, а паралельно наростають природні та технологічні втрати вже закладеної продукції.

"У грудні-лютому ціни на картоплю можуть зрости орієнтовно на 25-40% залежно від фактичного врожаю, якості закладеної на зберігання продукції та рівня втрат у сховищах", - зауважила експертка.

Чи прогнозується дефіцит картоплі

За її оцінкою, восени 2026 року фізичного дефіциту картоплі в Україні не очікується. Однак ситуація наприкінці зими та навесні 2027 року залежатиме передусім від того, який обсяг якісної товарної картоплі вдасться реально зберегти до березня-травня.

"Якщо врожайність виявиться нижчою, а частка продукції, придатної до тривалого зберігання, скоротиться, Україна може збільшити імпорт", - підсумувала Звєрєва.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як російські удари впливають на вартість продуктів

Засновник логістичної компанії SmartTrek Данило Семеха говорив, що знищення російськими ударами складів і розподільчих центрів уже змушує український ритейл перебудовувати логістику та відновлювати втрачені запаси.

За його словами, додатковий тиск на собівартість створюють витрати на пальне та перевезення.

"Через обстріли підвищення цін просто неминуче. Частина продукції стане дефіцитною - це стосується як продуктів харчування, так і побутових товарів. Через відсутність товарів у наявності та дефіцит ті, у кого вони залишилися, будуть піднімати ціни. Не тому, що вони хочуть більше заробити, а тому, що не розуміють, якою буде ціна надалі", - пояснив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні почати знижуватися ціни на тепличні помідори. Це пов’язано із труднощами з реалізацією через незадовільну якістю томатів.

Також в Україні вже другий тиждень поспіль дешевшає картопля. Основною причиною такого здешевлення стало активне збирання врожаю в основних регіонах виробництва, через що на ринку збільшилася пропозиція.

Водночас міністр агрополітики і продовольства України Тарас Висоцький попередив, що гречка в Україні може подорожчати щонайменше на 15% протягом 2026 року, попри стабільні обсяги виробництва.

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Про персону: Данило Семеха Данило Семеха - український підприємець, засновник логістичної компанії SmartTrek. Також Семеха веде YouTube-подкаст "Даня Смарт", присвячений підприємництву, фінансам та веденню бізнесу в Україні.

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