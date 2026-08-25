Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни підскочать на 40%: який популярний продукт може стати дефіцитним

Марія Николишин
25 серпня 2026, 18:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Восени фізичного дефіциту не очікується, але взимку та навесні ринок втратить якісну картоплю, придатну до тривалого зберігання.
Ціни підскочать на 40%: який популярний продукт може стати дефіцитним
Ціни на картоплю в Україні різко зростуть / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ціни на картоплю в грудні-лютому можуть зрости на 25-40%
  • Восени фізичного дефіциту картоплі не очікується
  • Критичний період для ринку – березень-квітень 2027 року

Ціни на картоплю в Україні можуть зрости, попри дешеву продукцію в розпал збирання врожаю. Головний ризик сезону 2026/27 проявиться не восени, а взимку та навесні, коли почне скорочуватися пропозиція якісної товарної картоплі, придатної до тривалого зберігання. Такий прогноз озвучила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва у коментарі Delo.ua.

За її словами, у вересні та першій половині жовтня пропозиція на ринку традиційно тримається на максимумі. За відсутності серйозних погодних проблем під час збирання врожаю фізичної нестачі продукції в цей період не прогнозується.

відео дня

Проте цінова динаміка перших тижнів сезону не відображає реального балансу - вона формується під тиском інфраструктурних обмежень дрібних господарств.

"Під час масового збирання на ринок одночасно виходять великі обсяги продукції. Частина фермерів при цьому не має професійних сховищ і змушена реалізовувати картоплю одразу після копання. У результаті навіть у сезон зі складними погодними умовами ціни можуть падати", - зазначає Звєрєва.

Вона додала, що ситуація почне змінюватися ближче до зими. З ринку поступово зникають обсяги від виробників, які не мають потужностей для довгострокового зберігання, а паралельно наростають природні та технологічні втрати вже закладеної продукції.

"У грудні-лютому ціни на картоплю можуть зрости орієнтовно на 25-40% залежно від фактичного врожаю, якості закладеної на зберігання продукції та рівня втрат у сховищах", - зауважила експертка.

Чи прогнозується дефіцит картоплі

За її оцінкою, восени 2026 року фізичного дефіциту картоплі в Україні не очікується. Однак ситуація наприкінці зими та навесні 2027 року залежатиме передусім від того, який обсяг якісної товарної картоплі вдасться реально зберегти до березня-травня.

"Якщо врожайність виявиться нижчою, а частка продукції, придатної до тривалого зберігання, скоротиться, Україна може збільшити імпорт", - підсумувала Звєрєва.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як російські удари впливають на вартість продуктів

Засновник логістичної компанії SmartTrek Данило Семеха говорив, що знищення російськими ударами складів і розподільчих центрів уже змушує український ритейл перебудовувати логістику та відновлювати втрачені запаси.

За його словами, додатковий тиск на собівартість створюють витрати на пальне та перевезення.

"Через обстріли підвищення цін просто неминуче. Частина продукції стане дефіцитною - це стосується як продуктів харчування, так і побутових товарів. Через відсутність товарів у наявності та дефіцит ті, у кого вони залишилися, будуть піднімати ціни. Не тому, що вони хочуть більше заробити, а тому, що не розуміють, якою буде ціна надалі", - пояснив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні почати знижуватися ціни на тепличні помідори. Це пов’язано із труднощами з реалізацією через незадовільну якістю томатів.

Також в Україні вже другий тиждень поспіль дешевшає картопля. Основною причиною такого здешевлення стало активне збирання врожаю в основних регіонах виробництва, через що на ринку збільшилася пропозиція.

Водночас міністр агрополітики і продовольства України Тарас Висоцький попередив, що гречка в Україні може подорожчати щонайменше на 15% протягом 2026 року, попри стабільні обсяги виробництва.

Читайте також:

Про персону: Данило Семеха

Данило Семеха - український підприємець, засновник логістичної компанії SmartTrek. Також Семеха веде YouTube-подкаст "Даня Смарт", присвячений підприємництву, фінансам та веденню бізнесу в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
картопля ціни на продукти
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощі та грози різко змінять погоду: коли потеплішає до +27 градусів

Дощі та грози різко змінять погоду: коли потеплішає до +27 градусів

21:17Синоптик
Особлива загроза для двох областей: РФ може готувати нові удари по ТРЦ

Особлива загроза для двох областей: РФ може готувати нові удари по ТРЦ

20:29Україна
Таємно і на військовому літаку: навіщо директор ЦРУ прибув до Москви

Таємно і на військовому літаку: навіщо директор ЦРУ прибув до Москви

18:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Швидке прання - не дає зекономити: яку програму на пралці краще обрати

Швидке прання - не дає зекономити: яку програму на пралці краще обрати

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячого тигреня в кріслі за 42 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячого тигреня в кріслі за 42 с

Як легко і швидко почистити диван без хімчистки - що потрібно додати у воду

Як легко і швидко почистити диван без хімчистки - що потрібно додати у воду

Згасає: популярну радянську актрису годують з ложки

Згасає: популярну радянську актрису годують з ложки

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

Останні новини

21:17

Дощі та грози різко змінять погоду: коли потеплішає до +27 градусів

21:10

У Путіна насмішили новою безглуздою версією причини нападу на Україну

20:53

Як закрити огірки та помідори без оцту: найкращі натуральні консерванти з городу

20:29

Особлива загроза для двох областей: РФ може готувати нові удари по ТРЦ

20:24

Коли копати картоплю: названо найсприятливіші дати кінця серпня і початку вересня

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейціРосія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці
19:58

Ризик наслідків у разі ДТП: один аксесуар не рекомендується одягати в автоВідео

19:39

Аґрус віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково слід зробити у серпніВідео

19:32

Гороскоп Таро на завтра, 26 серпня: Близнюкам — світло, Стрільцям — мета

19:10

Денисенко пояснив, як закритий Ормуз грає на руку РосіїПогляд

Реклама
19:00

Вступ України до ЄС та НАТО: тривожний прогноз ексглави МЗСВідео

18:50

"Чорне море - не локальне питання": Буданов про безпеку портів і судноплавства

18:45

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

18:41

Ціни підскочать на 40%: який популярний продукт може стати дефіцитним

18:40

Бур'яни зникнуть просто на очах: досвідчені дачники поділилися хитрим трюкомВідео

18:39

Таємно і на військовому літаку: навіщо директор ЦРУ прибув до Москви

18:01

Не лише для підвішування: для чого насправді потрібен отвір у ручці сковородиВідео

17:54

Вони "вижили" і повертаються: які 3 питомі українські слова хотіли стерти в СРСР

17:53

РФ втратила частину авіації: в ГУР сказали, скільки Ту-95 і Ту-160 залишилося

17:46

"Систему, яку він критикує, він сам допомагав будувати протягом багатьох років", — матеріали провідних світових ЗМІ про Федорова

17:37

Як врятувати капусту від навали гусені: дачники розкрили дієвий спосіб

Реклама
17:25

Чотирьом знакам китайського зодіаку посміхнеться удача: чиє життя налагодиться

17:06

У Кремлі зробили цинічну заяву про Донбас і мирний план Зеленського

16:55

"Є обнадійливі новини": експерт розповів, коли ЄС передасть Україні заморожені активи РФ

16:55

Коли викопувати буряк, щоб він добре зберігався: названо головну ознаку стиглості

16:39

"Стати німцем": Винник зробив заяву про зміну громадянства

16:27

"Коли серце обирає": Київстар ТБ презентує трейлер осіннього сезону Original-мелодрам

16:26

Не "клубніка" і не "крижовнік": як правильно називати ягоди українськоюВідео

16:03

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 26 серпня

16:01

Стилістка показала 7 модних образів для мам на 1 вересня: осінній гардероб 2026Відео

15:54

РФ масовано атакувала Чернігів: пошкоджено енергооб'єкт, є постраждалі

15:36

Досвідчені господині кладуть губку в шухляду холодильника: навіщо це роблятьВідео

15:27

РФ може атакувати великі торговельні об’єкти Києва: названо можливі цілі

15:27

Гроші на оборону закінчаться вже за два місяці: скільки коштів бракує Україні

15:21

Меблі будуть як з магазину: як вдома почистити оббивку без хімії

14:58

Україна отримала нові ракети для Patriot та системи ППО - що відомо

14:55

У Голлівуді знімуть другу частину легендарної романтичної комедії

14:42

Чи можна залишати зарядку для телефону в розетці: експерт назвав головну небезпекуВідео

14:38

Надута прихильниця Путіна Кудрявцева здивувала своїм постарілим виглядом

14:30

В Україні вируватиме непогода: куди насуваються грози та дощі

14:12

"Як у казці": українській актрисі зробили розкішну пропозицію на озері Комо

Реклама
14:04

Тест на IQ: потрібно знайти помідор серед вишень за 7 секунд

13:58

Сили оборони уразили МіГ-29 на аеродромі "Міллерово": у Генштабі розкрили деталі

13:49

На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря

13:48

Згасає: популярну радянську актрису годують з ложки

13:47

"Караоке на майдані" продовжується:телеканал ТЕТ запрошує на зйомки 5 вересня на Контрактовій площі

13:42

"Каленюк так боролась з корупцією, що стала російською пропагандисткою: її вже репостять у Путіна", - блогер

13:37

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

13:37

Україна стане "європейським тигром": названо головну умову відновлення економіки

13:34

Гороскоп на вересень 2026 для Тельців: коли з’являться гроші, а коли буде переїздВідео

13:29

Помідори плодоноситимуть до перших заморозків: як захистити врожай від клопів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти