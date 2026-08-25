Дощі та грози різко змінять погоду: коли потеплішає до +27 градусів

Опади триматимуться два дні, а потім в Україну повертається суха й сонячна погода з температурою до +27 градусів.

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Коли в Україну повернеться сонячна та тепла погода / фото: УНІАН

Коротко:

Фронт із Балкан принесе дощі та грози 26 серпня

27 серпня над Житомирщиною утвориться висотний циклон

Сонячна й суха погода повернеться 28 серпня

Погода в Україні у середу, 26 серпня, зміниться. Прогнозуються дощі та грози. Про це повідомив синоптик, начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань.

За його словами, збільшення хмарності та опадів буде пов’язане із фронтальною системою із Балкан, яка наблизиться вже завтра.

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"Дощі розподілятимуться територією Черкаської області нерівномірно: найбільше прогнозуємо у західних та центральних районах, тоді як на Лівобережжі дощів буде найменше. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, вдень літні +19…+24 градуси", - зауважив синоптик.

Погода 26 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 27 серпня

Постригань розповів, що у четвер, 27 серпня, орієнтовно над Житомирщиною у середніх та верхніх шарах тропосфери утвориться висотний циклон, який рухатиметься у напрямку Чорного моря.

Збережеться переважно хмарна з періодичними дощами погода, подекуди гримітимуть грози. Денні температури будуть у діапазоні +18…+23 градуси.

Погода 27 серпня / фото: meteoprog

Коли сонячна погода повернеться

Водночас стабілізація погодних умов, за пронозом синоптика, очікується вдень 28 серпня.

"Посилиться вплив антициклону "Steffen" і повернеться переважно сонячна та суха погода з температурою вночі +10…+15 градусів, вдень +22…+27 градусів", - зауважив він.

Погода 28 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погоду в Україні 26 серпня буде визначати атмосферний фронт від циклону над Балканами. Він зумовить нестійку погоду з дощами та грозами в центральних, Закарпатській, Чернівецькій, а вдень і в більшості південних областей України та в південних районах Київщини.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні з 24 по 30 серпня буде переважно сухою та малохмарною. Температура повітря очікується на 2-4 °С вищою за норму.

Водночас синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що після чергової хвилі спеки температура поступово піде на спад, але не у всіх регіонах України одразу. На сході та південному сході високі температури дещо затримаються.

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Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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