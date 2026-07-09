Patriot можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів - Міноборони Польщі

Польща розраховує найближчим часом розпочати співпрацю з Україною у виробництві ракет Patriot.

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Виробництво ракет Patriot в Україні / Колаж: Главред, фото: скриншот, rtx.com

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Виробництво ракет для Patriot в Україні може розпочатися вже за кілька тижнів

Польща візьме участь у передачі технологій та обслуговуванні Patriot

Варшава готова негайно приєднатися до реалізації проекту та співпрацювати з Україною

Виробництво антибалістичних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може розпочатися вже за кілька тижнів. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє PAP.

За словами польського міністра, запуск виробництва є непростим завданням, адже наразі лише США виготовляють ракети Patriot у таких масштабах.

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"Це непросто, зважаючи на те, що лише Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у таких масштабах, що навіть США не можуть забезпечити їх захист, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальші операції", - заявив Косіняк-Камиш.

Коментуючи роль Польщі у майбутньому виробництві ракет в Україні, очільник Міноборони зазначив, що наразі передача обладнання Україні не відбувається без участі Варшави.

"Наша країна входить до чотирьох країн НАТО - крім Польщі, це Німеччина, Швеція і Нідерланди - яким в Анкарі надано статус країни, куди можуть передаватися технології, пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет Patriot", - додав він.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

РФ може стати на заваді виробництву в Україні

Главред, раніше писав, що на думку експертів, налагодити виробництво ракет для Patriot в Україні буде надзвичайно складно. Україна може стикнутися з жорстким контролем США над критичними технологіями та нестачею спеціалізованого обладнання, пише Bloomberg.

Також вони зазначили, що завод із виробництва ракет в Україні може стане однією з головних цілей для російських ударів. Тому деякі аналітики вважають, що безпечніше було б розмістити таке виробництво в сусідній Польщі.

Виробництво ракет Patriot в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що Вашингтон може надати Україні ліцензію на виробництво невизначеного типу ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що виробництво ракет для Patriot в Україні можливе. Разом із ліцензією Києву передадуть всі технологічні карти виробничих процесів та контакти постачальників. Також будуть проводитися навчання фахівців, на допомогу приїдуть консультанти.

Крім того, на думку експертів, налагодити виробництво ракет для Patriot в Україні буде надзвичайно складно. Україна може стикнутися з жорстким контролем США над критичними технологіями та нестачею спеціалізованого обладнання.Про це пише Bloomberg.

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Про персону: Владислав Марцін Косіняк-Камиш Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) - польський лікар і політик.

Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.

У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.

У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска.

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