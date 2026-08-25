"Як у казці": українській актрисі зробили розкішну пропозицію на озері Комо

Ірина Кудашова отримала пропозицію руки і серця в Італії та розповіла, чому приховує обличчя нареченого.

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Ірина Кудашова виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Кудашова

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Коханий зробив пропозицію Ірині Кудашовій

Хто став обранцем актриси і де вони познайомилися

Українська актриса Ірина Кудашова, яка здобула широку популярність завдяки ролі Ніки в серіалі "Школа", оголосила про заручини. Радісною новиною та знімком із заручин зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Романтична пропозиція руки і серця відбулася на мальовничому озері Комо в Італії. Як зізналася актриса, для неї це стало повною несподіванкою: коханий заздалегідь підготував для неї пишну білу міні-сукню, організував зачіску, запросив візажиста та влаштував зйомку, сказавши, що це звичайна фотосесія.

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Ірина Кудашова - заручини на озері Комо / фото: instagram.com, Ірина Кудашова

На опублікованому фото Ірина позує в білосніжній сукні-бюстьє з пишною спідницею та мереживними рукавичками, плачучи від щастя, коли її обранець став перед нею на одне коліно.

"Які емоції? Це важко описати. У той момент, коли мій коханий запитав, чи стану я його дружиною, я плакала від щастя і, здається, більше нічого не запам’ятала. Настільки сильними були емоції. Це найщасливіший день мого життя. Все було як у казці для справжньої принцеси", - розповіла Ірина.

Обручка Ірини Кудашової / фото: instagram.com, Ірина Кудашова

Незважаючи на заручини, артистка на знімках досі приховує обличчя нареченого. У коментарях підписники поцікавилися причинами такої таємничості, на що Кудашова відповіла з гумором.

"Звісно, ні. Якщо чесно, щоб не наврочили. Ось після весілля вже покажу, я забобонна", - запевнила актриса.

Ірина Кудашова - наречений / фото: instagram.com, Ірина Кудашова

Обранця 24-річної актриси звати Борис. Пара познайомилася в популярному додатку Tinder. Відомо, що хлопець народився в Україні, проте у 18 років переїхав за кордон і зараз працює в Лондоні та Гонконзі.

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Про персону: Ірина Кудашова Ірина Кудашова - українська актриса кіно, серіалів та театру, повідомляє Вікіпедія. Першу популярність здобула завдяки ролі Ніки Тихонової в українському підлітковому серіалі "Школа". Інші помітні акторські роботи - серіал "Київська зірка", фільми "Інший Франко", "Смак свободи".

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