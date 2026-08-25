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Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 26 серпня

Інна Ковенько
25 серпня 2026, 16:03
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НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 26 серпня.
Курс валют на 26 серпня
Курс валют на 26 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 26 серпня
  • Наскільки подешевшав євро
  • Який курс злотого вcтановлено на 26 серпня

На середу, 26 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро послабили свої позиції відносно гривні. Курс злотого майже не змінився, порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 26 серпня

На середу офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,67 гривні за долар. Таким чином долар послабив свої позиції на 3 копійки порівняно з попереднім днем.

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Курс євро на 26 серпня

Курс євро також впав. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 52,08 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 7 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 26 серпня

НБУ послабив курс польського злотого до гривні на 26 серпня порівняно з 25 серпня на 1 копійку - до 12,09 гривні.

Яким буде курс валют до кінця серпня

До кінця серпня різких змін на валютному ринку не прогнозується. За базовим сценарієм, гривня залишатиметься відносно стабільною, а коливання курсу будуть помірними та стримуватимуться валютними інтервенціями.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що в період 24–30 серпня долар коштуватиме близько 44,6–45,2 грн, тоді як євро - 51–52,5 грн. На курс впливатимуть ситуація на фронті, стан інфраструктури, попит на валюту та економічні ризики.

Водночас експерт попереджає про ризик прискорення інфляції через пошкодження логістичних, енергетичних і виробничих об’єктів. Додатковий тиск можуть створити проблеми з пальним, адже зростання витрат на його постачання здатне позначитися на цінах товарів і посилити попит на іноземну валюту.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин заявляв, що позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

Як повідомляв Главред, протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Крім того директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що підвищені ставки за гривневими депозитами можуть стримувати попит населення на валюту. За його розрахунками, вклад на шість місяців під 17,5% річних дає близько 6,74% чистого прибутку після податків

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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