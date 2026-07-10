Реактивний 'Шахед' вдарив по Кривому Рогу: спалахнула масштабна пожежа

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив влучання ворожого реактивного дрона.19

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Росія атакувала Кривий Ріг / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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РФ атакувала Кривий Ріг реактивним безпілотником типу "Шахед"

Дрон влучив в об’єкт критичної інфраструктури

Після удару виникла масштабна пожежа

Російські війська 10 липня завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Для атаки ворог використав реактивний безпілотник типу "Шахед", який влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ворог атакував реактивним "Шахедом" об'єкт критичної інфраструктури. Все розуміємо, всі працюємо", - зазначив він.

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Місцеві Telegram-канали повідомляють про влучання у місті та зазначають, що після удару на місці події утворилася велика пожежа.

Наразі на місці працюють екстрені та профільні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки.

Вілкул повідомив близько 19:50, що пожежу після ворожої атаки ліквідували. Постраждалих немає.

За його словами, завдяки оперативній роботі газовиків і комунальників вдалося швидко провести необхідні перемикання, тому мешканці міста не відчують наслідків атаки. Водночас можливе короткочасне зниження тиску в окремих тупикових гілках.

Вілкул також наголосив на важливості для працівників критичної інфраструктури перебувати в укриттях під час повітряних тривог і подякував рятувальникам, газовикам та комунальникам за роботу.

Чи продовжить РФ бити по Україні балістикою - думка експерта

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія не має достатніх запасів ракет для проведення щотижневих масованих ударів по Україні, однак може продовжувати точкові атаки балістичними ракетами для тиску на цивільне населення.

"Я думаю, що ресурс ракет у них усе ж обмежений. Вони не можуть щотижня атакувати нас 20 ракетами. Думаю, динаміка буде приблизно такою, як зараз", - наголосив "Флеш".

Звідки і якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Водночас він не виключає, що РФ періодично проводитиме масштабніші удари, використовуючи значну кількість балістичних ракет. За оцінкою "Флеша", великі ракетні атаки можуть відбуватися приблизно раз на кілька тижнів або раз на місяць.

Удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня РФ атакувала Кривий Ріг реактивним "Шахедом". Дрон влучив в термінал логістичної компанії, після чого виникла масштабна пожежа.

Як повідомляв Главред, 10 липня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центру Запоріжжя. Унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, зокрема щонайменше 15 приватних будинків.

Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що за перший тиждень липня російські війська випустили по Україні 164 ракети, з яких було збито близько 100. Найбільшу загрозу, за його словами, становлять балістичні ракети.

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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