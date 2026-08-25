Які міста під загрозою обстрілу: Жданов про можливі цілі нового удару РФ

Москва намагається спричинити перебої з постачанням продовольства і тим самим посилити соціальну напругу.

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Росія готується до нових обстрілів України / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, УНІАН

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Москва намагається створити перебої з постачанням продовольства в Україну

Кінцева мета атак РФ - дестабілізація всередині України

Російські удари по торгових центрах і складах можуть бути частиною нової тактики тиску на Україну.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Москва намагається створити перебої з постачанням продовольства і тим самим посилити соціальну напругу, розповів він ТСН.

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"Що стосується самої зими, щодо обстрілів, бачите, Російська Федерація на сьогодні обрала зовсім іншу категорію цілей. Вони націлюються на торгові центри та склади. Вони хочуть створити ситуацію перебоїв із постачанням продовольства", - пояснив Олег Жданов.

На його думку, кінцева мета таких атак - дестабілізація всередині України та виникнення масового невдоволення.

"Ось яка головна мета Російської Федерації. А коли не буде продовольства, вони сподіваються, що у нас почнуться голодні бунти. Це головна мета створення хаосу", - каже військовий експерт.

Жданов також зазначив, що російська армія вже кілька років намагається зруйнувати українську енергосистему, проте Україна навчилася швидше відновлюватися після пошкоджень і компенсувати втрату потужностей.

"Коли траплялися блекаути, ми майже добу сиділи без світла. А сьогодні ми навчилися, ми створюємо когенерацію, ми навчилися перекидати потужності. Так, можуть бути перебої зі світлом, але ми все це вміємо і знаємо, як це переживати", - сказав військовий експерт.

Тому, на думку фахівця, Москва робить ставку на іншу вразливість - постачання продуктів харчування населенню.

"У Російській Федерації такого немає. Тому вони обрали сьогодні продовольчу базу", - каже Олег Жданов.

/ Главред

РФ може збільшити інтенсивність атак за допомогою реактивних БПЛА

Російська армія може розширити використання реактивних безпілотників типу "Шахед", що потенційно ускладнить роботу української протиповітряної оборони. Разом з тим Україна вже готується до появи швидших повітряних цілей, повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, зараз РФ активно застосовує безпілотники "Герань-3", способи боротьби з якими українські військові вже відпрацювали. Однак у майбутньому супротивник може використовувати їхні більш швидкісні модифікації.

Головним викликом стане швидкість таких апаратів. БПЛА, здатні розвивати швидкість близько 500 км/год, буде складніше своєчасно виявляти та перехоплювати. Водночас українська сторона вдосконалює існуючі та розробляє нові засоби, які мають забезпечити захист від подібних загроз.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що країна-агресор Росія атакувала Київ дронами. У результаті ворожої атаки в Голосіївському районі виникла пожежа в бізнес-центрі. Загинула одна людина, ще двоє - постраждали.

Нагадаємо, блогер, волонтер Сергій Стерненко наголосив, що Росія хоче позбавити українців води і що атака на столицю була спрямована, зокрема, на це.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки загинули двоє співробітників поліції - 32-річний капітан Артем Зубчук, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, та 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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