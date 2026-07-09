Україна готується випускати ракети для Patriot - коли може з’явитися перша

Військовий експерт оцінив вартість однієї ракети та спрогнозував строки появи перших виробів після запуску виробництва.

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Розміщення заводу в Україні створює високі ризики через можливі російські удари / колаж: Главред, фото: Вікипедія, defense.gov

Короко:

Першу ракету для Patriot можуть виготовити за 1–1,5 року.

Терміни залежать від типу ракети та отриманої ліцензії.

Виробництво потребує рідкоземельних металів і сертифікації палива.

Після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з'явитися не раніше ніж через рік-півтора. Таку оцінку в коментарі УНІАН озвучив засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, терміни залежать від того, на виробництво яких саме ракет буде отримано ліцензію. Експерт пояснив, що існують ракети двох поколінь - PAC-2 та PAC-3, які відрізняються принципом наведення на ціль.

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"Швидше – це малореально, тому що виробництво дуже високотехнологічне. По-перше, ми не знаємо, яких саме ракет. Ракети існують двох поколінь: PАС 2, PАС 3. Вони відрізняються принциповою відмінністю. PАС 2 на борту немає радара і ціль треба підсвічувати радаром. Тобто радар стоїть на землі, і він світить цю ціль, від цілі відбиваються електромагнітні хвилі, і ці хвилі сприймає ракета, і вона летить саме на ці відбиті хвилі від цієї цілі, конкретно цієї", - сказав він.

Нарожний зазначив, що особливістю ракет PAC-2 є необхідність постійної роботи наземного радара, що робить його потенційною мішенню для противника.

Водночас ракети PAC-3 використовують інший принцип роботи. За словами експерта, вони можуть отримувати координати цілі від радара, після чого самостійно супроводжувати її завдяки власній радіолокаційній системі.

"Мається на увазі, що він нічого не випромінює, тільки слухає. Він навіть таким чином може бачити літак чи ракету. Він передає координати цілі в ракету Patriot, ракета запускається і летить уже до цілі, і всередині самої ракети стоїть радар. І таким чином убезпечується радар на землі. Це РАС 3. На що конкретно нам дають ліцензію, поки невідомо", - зауважив він.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Окремою проблемою для організації виробництва експерт назвав забезпечення необхідними матеріалами та паливом. За його словами, для виготовлення таких ракет потрібні рідкоземельні метали, а також тривалий процес сертифікації ракетного палива.

"Так, з ними нібито ніяких суперечок не було, ми їм поставляємо кукурудзу, ми з ними дружимо, гроші у нас нібито є. Теоретично, тут все буде добре. Друга проблема - це темп виробництва палива для цих ракет. Сертифікація палива відбувається до року", - сказав Нарожний.

Також він звернув увагу на безпекові ризики, пов'язані з розміщенням виробничих потужностей в Україні. На його думку, через загрозу російських ударів завод доцільніше було б розташувати на території країн-партнерів.

"Тобто, його треба буде десь у союзників якось розміщувати: Польща, Данія, Франція, ще десь. Про собівартість - важко сказати, скільки буде коштувати така ракета. Я думаю, від мільйона доларів і більше за одиницю. І після того, як завод буде повністю побудований, якщо в нього буде налагоджене все виробництво, з того моменту, як умовно приїде президент, переріже стрічечку, до того моменту, як перша ракета вийде з конвеєра, - дуже оптимістично - потрібен рік", - резюмував експерт.

Проблеми з постачанням ракет

Главред писав, що за словами полковника Повітряних сил Юрія Ігната, Україна входить у новий етап дефіциту ракет. Підрозділи ППО часто залишаються з частково порожніми пусковими установками, а військовим доводиться активно шукати додаткові боєприпаси на міжнародному рівні.

Попри постійні дипломатичні зусилля, під час зустрічей у форматі "Рамштайн" українські представники нерідко звертаються до партнерів із проханням надати навіть невеликі партії - по 5–10 ракет для кожної системи.

Посилення ППО України - останні новини

Раніше Главред писав, Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет до систем Patriot, однак для старту потрібне фінальне погодження з боку США. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

Крім того, під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося в штаб-квартирі НАТО, партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України. Попередньо їхній загальний обсяг оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.

Нагадаємо, що Україна веде переговори з Німеччиною про додаткове посилення протиповітряної оборони і розраховує отримати нові ракети для систем Patriot вже найближчим часом.

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