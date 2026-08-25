У Кремлі зробили цинічну заяву про Донбас і мирний план Зеленського

Речник Путіна заявив, що окупований регіон Росія вважає своїм "суб'єктом", тому жодне зовнішнє управління зоною там неможливе.

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Пєсков відкинув ідею створення вільної економічної зони на Донбасі / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

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Кремль проти вільної економічної зони на Донбасі

Пєсков назвав окупований регіон "суб'єктом РФ"

Управління "третьою стороною" Москва відкидає

Кремль публічно відкинув ідею створення вільної економічної зони на Донбасі - одного з пунктів спільного плану України, США та ЄС щодо припинення війни.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі Интерфакс заявив, що жодна зовнішня структура не отримає повноважень на окупованих територіях.

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Зокрема, він вигадав, що нібито весь Донбас входить до складу Росії.

"У цьому контексті я все ж таки сказав би, що Донбас є територією Російської Федерації, суб'єктом Російської Федерації. (...) І навряд чи якась третя сторона може займатися управлінням регіонами РФ", - цинічно сказав Пєсков.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Ідея вільної економічної зони на Донбасі

Президент Володимир Зеленський говорив, що серед обговорюваних варіантів припинення вогню існує сценарій взаємного відведення сил і створення своєрідної буферної території.

За його словами, один із варіантів передбачає створення так званої "вільної економічної зони", управління якою здійснювала б третя сторона.

Однак, він додав, що головною перешкодою для досягнення угоди залишається позиція Москви.

"Росія поки що не готова завершити війну без вимоги, щоб Україна пішла з Донбасу. Київ таку умову не приймає", - наголосив глава держави.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, Українська сторона разом із Сполученими Штатами та європейськими партнерами продовжує шукати варіанти припинення війни, незважаючи на заяви Росії про готовність продовжувати бойові дії. Серед запропонованих кроків - припинення вогню, відведення російських і українських підрозділів від лінії зіткнення та формування буферної зони.

Член комітету Держдуми РФ з питань оборони, генерал-лейтенант, колишній командувач 58-ї армії Віктор Соболєв заявив, що країна-агресорка Росія має намір завершити війну проти України до 2030 року.

Водночас керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко переконаний, що шанси Росії здобути перемогу у війні проти України дорівнюють нулю, адже країна-агресор не змогла підкорити Україну ані за три дні, ані за понад чотири роки повномасштабного вторгнення.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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