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РФ масовано атакувала Чернігів: пошкоджено енергооб'єкт, є постраждалі

Марія Николишин
25 серпня 2026, 15:54
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Внаслідок атаки знеструмлено понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі.
РФ масовано атакувала Чернігів: пошкоджено енергооб'єкт, є постраждалі
У Чернігові впали два російські БпЛА / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

  • РФ масовано атакувала Чернігів реактивними дронами
  • Унаслідок удару постраждали двоє людей
  • Понад 30 тисяч абонентів залишилися без світла

Вдень у вівторок, 25 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Чернігів реактивними дронами. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За його словами, два ворожі БпЛА впали в межах міста.

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"Є постраждалі. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Згодом від додав, що в результаті атаки є 2 постраждалих.

"Вони отримали легкі ушкодження", - наголосив Брижинський.

Водночас в АТ "Чернігівобленерго" заявили, що внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі, місті Славутич.

"Енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", - кажуть у відомстві.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Яким містам загрожують масовані обстріли

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко говорив, що РФ може використовувати проти України більше балістичних ракет та реактивних дронів.

За його словами, російське керівництво, як і раніше, розглядає Київ як головну ціль. Разом із тим географія атак може бути набагато ширшою: у зоні ризику перебувають міста поблизу лінії фронту, а також населені пункти, що знаходяться в межах досяжності ракет з території Криму, Курської та Брянської областей.

"Київ стоїть у них на першому місці серед цілей, і це не зміниться до кінця війни. Але удари наноситимуться не лише по столиці. Тут питання в наявності засобів", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали попередили, що Росія може готувати удари по великих торговельних об’єктах Києва після атаки на ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Підвищений ризик може стосуватися великих торговельних центрів та магазинів мереж METRO і "Епіцентр".

І ніч проти 25 серпня РФ атакувала Україну керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. У Запоріжжі та Харкові відомо про загиблих, а в Києві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

24 серпня серед білого дня країна-агресорка Росія атакувала Чернігів безпілотником. Ворожий дрон атакував багатоквартирний будинок. на місці удару виникла пожежа.

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Про персону: Дмитро Брижинський

Дмитро Брижинський - полковник Збройних сил України та колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Був начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

Брижинський безпосередньо керував обороною Чернігова та є його почесним громадянином.

17 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №19/2023-рп про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

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