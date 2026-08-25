РФ масовано атакувала Чернігів: пошкоджено енергооб'єкт, є постраждалі

Коротко:
- РФ масовано атакувала Чернігів реактивними дронами
- Унаслідок удару постраждали двоє людей
- Понад 30 тисяч абонентів залишилися без світла
Вдень у вівторок, 25 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Чернігів реактивними дронами. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
За його словами, два ворожі БпЛА впали в межах міста.
"Є постраждалі. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Згодом від додав, що в результаті атаки є 2 постраждалих.
"Вони отримали легкі ушкодження", - наголосив Брижинський.
Водночас в АТ "Чернігівобленерго" заявили, що внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі, місті Славутич.
"Енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", - кажуть у відомстві.
Яким містам загрожують масовані обстріли
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко говорив, що РФ може використовувати проти України більше балістичних ракет та реактивних дронів.
За його словами, російське керівництво, як і раніше, розглядає Київ як головну ціль. Разом із тим географія атак може бути набагато ширшою: у зоні ризику перебувають міста поблизу лінії фронту, а також населені пункти, що знаходяться в межах досяжності ракет з території Криму, Курської та Брянської областей.
"Київ стоїть у них на першому місці серед цілей, і це не зміниться до кінця війни. Але удари наноситимуться не лише по столиці. Тут питання в наявності засобів", - наголосив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, моніторингові канали попередили, що Росія може готувати удари по великих торговельних об’єктах Києва після атаки на ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Підвищений ризик може стосуватися великих торговельних центрів та магазинів мереж METRO і "Епіцентр".
І ніч проти 25 серпня РФ атакувала Україну керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. У Запоріжжі та Харкові відомо про загиблих, а в Києві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
24 серпня серед білого дня країна-агресорка Росія атакувала Чернігів безпілотником. Ворожий дрон атакував багатоквартирний будинок. на місці удару виникла пожежа.
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Про персону: Дмитро Брижинський
Дмитро Брижинський - полковник Збройних сил України та колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Був начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.
Брижинський безпосередньо керував обороною Чернігова та є його почесним громадянином.
17 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №19/2023-рп про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.
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