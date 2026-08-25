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"Є обнадійливі новини": експерт розповів, коли ЄС передасть Україні заморожені активи РФ

Дар'я Пшеничник
25 серпня 2026, 16:55
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Брюссель готує юридичний щит, який виведе європейські уряди та компанії з-під рішень російських судів.
'Є обнадійливі новини': експерт розповів, коли ЄС передасть Україні заморожені активи РФ
Коли ЄС розморозить російські активи та передасть їх Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Коротко:

відео дня
  • ЄС близький до передачі Україні заморожених активів РФ
  • Європа готує захист від позовів російських судів
  • Кошти спрямують на відбудову та оборону України

У 35-ту річницю Незалежності України та на 13-му році протистояння російській агресії питання фінансового знекровлення ворога стає критичним. Наразі Європейський Союз суттєво наблизився до ухвалення рішення щодо конфіскації та передачі Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, головним зрушенням у цьому питанні є підготовка юридичних запобіжників для європейських інституцій та компаній.

"Обнадіює те, що європейці найближчим часом ухвалять рішення про те, що їхні дії не підлягатимуть судовим позовам з боку російських судів. Умовно кажучи, якщо Басманний суд Москви або будь-який інший суд винесе рішення щодо бельгійського уряду, німецької фірми чи когось іще, то європейські уряди матимуть "захисну грамоту" у вигляді того, що юрисдикція російських судів на європейців не поширюється", - зазначив Огризко.

Дипломат наголошує, що ЄС фактично віддзеркалює підхід самої Росії, яка після виключення з Ради Європи відмовилася виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Застосування симетричних заходів є єдиним дієвим способом роботи з агресором.

"Вибачте, але чому з боку Росії така логіка можлива, а з боку Європи - ні? Треба нарешті почати діяти за тим самим принципом, який панує "за поребриком": з вовками жити - по-вовчому вити. Дуже сподіваюся, що така банальна логіка дуже скоро візьме гору серед європейських політиків", - підкреслив ексміністр.

Ухвалення нового пакета санкцій та формування "захисної грамоти" від рішень російських судів дозволить Заходу безперешкодно спрямувати заморожені мільярди на відбудову України та підтримку її оборонного потенціалу.

Дивіться відео - Інтерв’ю Володимира Огризко Главреду:

Допомога ЄС Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що кілька днів тому Європейський Союз погодив новий масштабний кредит для України - 90 мільярдів євро, і перші кошти Київ може отримати вже у червні.

Раніше стало відомо, що Велика Британія офіційно розпочала переговори про приєднання до кредитної програми Євросоюзу для України на суму 90 мільярдів євро.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що більшу частину підготовчих робіт вже виконано для реалізації надання кредиту на 90 млрд євро.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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